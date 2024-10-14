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У Нацпарку «Бузький Гард» мають створити нові туристичні локації

Створення плану розвитку Національного природного парку «Бузький Гард». Фото: міська рада ПівденноукраїнськаСтворення плану розвитку Національного природного парку «Бузький Гард». Фото: міська рада Південноукраїнська

На Миколаївщині розробляють план розвитку Національного природного парку «Бузький Гард». Туди мають включити нові локації для туристів.

Про це повідомили у Південноукраїнській міській раді.

Минулого тижня у «Бузькому Гарді» відбулась нарада представників парку та міської ради. На зустрічі визначали рекреаційні зони для розміщення туристичної інфраструктури.

Зазначається, що нові локації будуть включені до плану розвитку Національного природного парку «Бузький Гард». Крім того, до створення туристичної інфраструктури залучатимуть підприємців.

Створення плану розвитку Національного природного парку «Бузький Гард». Фото: міська рада ПівденноукраїнськаСтворення плану розвитку Національного природного парку «Бузький Гард». Фото: міська рада Південноукраїнська
Створення плану розвитку Національного природного парку «Бузький Гард». Фото: міська рада ПівденноукраїнськаСтворення плану розвитку Національного природного парку «Бузький Гард». Фото: міська рада Південноукраїнська
Створення плану розвитку Національного природного парку «Бузький Гард». Фото: міська рада ПівденноукраїнськаСтворення плану розвитку Національного природного парку «Бузький Гард». Фото: міська рада Південноукраїнська
Створення плану розвитку Національного природного парку «Бузький Гард». Фото: міська рада ПівденноукраїнськаСтворення плану розвитку Національного природного парку «Бузький Гард». Фото: міська рада Південноукраїнська

Нагадаємо, що на Миколаївщині випустили поштову марку та поштовий художній конверт «Збережемо Бузький Гард».

Також повідомлялося, що національний природний парк «Бузький Гард» отримав від благодійників кросовер-позашляховик Renault Duster та обладнання для догляду за територією парку.

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