У Миколаєві суд скасував погодження Мінкульту на підняття рівня Олександрівського водосховища для добудови Ташлицької ГАЕС

Національний парк «Бузький Гард». Фото з архіву МикВісті

Миколаївський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, яким було погоджено проєкт добудови Ташлицької гідроакумулювальної електростанції в частині підняття рівня Олександрівського водосховища до позначки 16,9 метра.

Про це повідомила у Facebook доцентка кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Інна Тимченко

Рішення суду стосується погодження, яке Міністерство культури надало у грудні 2024 року для реалізації третьої черги будівництва Ташлицької ГАЕС. Проєкт передбачав підняття рівня води в Олександрівському водосховищі на 16,9 метра.

«Вони (Міністерство культури, — прим.) використали результати Інституту археології, де начебто археологи дослідили археологічні пам’ятки об'єкту ландшафту, історії та археології національного значення «Історичний ландшафт центру Буго-Гардівської паланки Війська Запорізького», не знайшли об'єктів музефікації і це Міністерству дало право дозволити затопити її частину», — зазначає Інна Тимченко.

Документ про погодження від Міністерства культури. Скриншот документу з Facebook-сторінки Інни Тимченко

Документ про погодження від Міністерства культури. Скриншот документу з Facebook-сторінки Інни Тимченко

Позов до суду подав ветеран війни Олександр Прутян аргументуючись тим, що затоплення загрожує затопленню об'єкта культурної спадщини національного значення — історичного ландшафту центру Буго-Гардівської паланки Війська Запорозького.

Як зазначає Інна Тимченко, одним із доказів у справі стали результати обстеження пам'ятки, яке у червні 2026 року провела комісія, створена при Управлінні культури, національностей та релігій Миколаївської обласної військової адміністрації.

За результатами обстеження комісія дійшла висновку, що через берегову абразію, спричинену підняттям рівня води, існує загроза руйнування та втрати об'єктів культурної спадщини, розташованих на цій території.

Суд розглянув справу та постановив визнати незаконним та скасувати рішення Міністерства культури. Рішення ще може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Ухвала Миколаївського окружного адміністративного суду. Скриншот документу з Facebook-сторінки Інни Тимченко

Зазначимо, що вирішення витання щодо добудови Ташлицької гідроакумулювальної електростанції в частині підняття рівня Олександрівського водосховища триває вже багато років. Разом з тим це загрожує затопленню національного парку «Бузький Гард».

Так у травні 2021 року будівлі Миколаївської ОДА відбулася акція протесту «Національного корпусу» проти затоплення «Бузького Гарду», роботи заводу «Екотранс» та НГЗ.

За місяць після цього депутати обласної ради звернулися до президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням не допустити підняття рівня Олександрівського водосховища.

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Водночас Миколаївська ОДА стала на бік активістів у дискусії навколо підняття рівня Олександрівського водосховища. При цьому представники Ташлицької ГАЕС не поділяють такої позиції.

У грудні 2021 року біля Ташлицької ГАЕС відбувся пікет «Бузький Гард». У ньому взяли участь представники «Національного Корпусу», ветерани російсько-української війни, екологи, представники національного природного парку «Бузький Гард» та місцеві жителі.

Вже в 2023 році Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України відмовило в наданні висновку з оцінки впливу на довкілля, який потрібен для завершення будівництва Ташлицької ГАЕС на Миколаївщині.

Однак питання добудови не було закрите. У 2025 році «Енергоатом» провів громадські слухання та представив оновлену оцінку впливу цього проєкту на довкілля Миколаївщини, яка одразу зазнала критики з боку природоохоронних організацій. Йдеться про проєкт Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», який передбачає підвищення рівня води у водосховищі з 16 метрів до 16,9 метра.

Разом з тим у липні 2024 року НАБУ і САП почали розслідування кримінального провадження за фактом імовірних зловживань під час проведення робіт з добудови та реконструкції Ташлицької гідроакумулюючої електростанції у Миколаївській області. У червні 2026 року слідство висунуло підозри двом ключовим фігурантам. Це організатор оборудки, який є реальним власником кількох фірм. Його спільником став колишній начальник одного з відділів підприємства «Атомпроєктінжиніринг», що підпорядковується «Енергоатому».