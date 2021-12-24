В Николаевской области 22 декабря представители «Национального Корпуса» вместе с ветеранами российско-украинской войны, экологами, представителями национального природного парка «Бугский Гард» и местными жителями провели пикет возле Ташлыкской ГАЭС.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной организации «Национального Корпуса».

Протестующие собрались у пункта пропуска. Они развернули большой баннер «Защитим Бугский Гард», а также несколько тематических плакатов. Основное требование — соблюдать законодательство Украины. По мнению протестующих, окончание строительства происходит с грубыми нарушениями.

— Летом 2021 года проект завершения строительства ТГАЭС в составе гидроагрегатов 3-6 с поэтапным повышением нормального подпорного уровня Александровского водохранилища на реке. Южный Буг до отметки +20,7 метров получил отказ в выдаче документа ОВД (Оценка воздействия на окружающую среду — обязательная процедура для определения степени и интенсивности влияния плановой деятельности предприятия на окружающую среду) от Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, а во время общественных обсуждений в Министерство было направлено сотни замечаний от ученых и общественности, которые обосновывали угрозы данного проекта, — сказано в сообщении.

Ветеран войны, руководитель штаба сопротивления затоплению «Бугского Гарда» Олег Кравец заявил, что представители власти необъективно оценивают ситуацию, игнорируя необратимые последствия, которые приведут к потере культурного наследия.

— Министр энергетики Галущенко проехал мимо, ведь его уже ждали специально свезенные рабочие и журналисты, нардеп от «Слуг Народа» Черноморов с исполняющим обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Котиным. Их цель — создать хорошую картинку и заверить украинцев, что энергетика развивается. При этом угроза уничтожения уникального культурного наследия упрямо игнорируется. Сотни миллионов гривен на достройку ГАЭС и обновление атомных энергоблоков – это отсрочка неизбежной смерти советских принципов построения энергетики, — сообщил Олег Кравец.

Напомним, что в июне нынешнего года депутаты Николаевского областного совета обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не допустить поднятие уровня Александровского водохранилища.

Ранее в Николаевской облгосадминистрации заявили, что стали на сторону активистов в дискуссии вокруг поднятия уровня Александровского водохранилища.

При этом представители Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции не разделяют позицию Николаевской обладминистрации, которая приняла сторону защиты Гардового острова от затопления.

19 мая у здания Николаевской облгосадминистрации прошла акция протеста «Национального корпуса» против затопления Бугского Гарда, работы завода «Экотранс» и НГЗ.

В конце апреля активисты, ветераны АТО приковали себя цепями к камню на Гардовом острове, протестуя против поднятия уровня воды в водохранилище.