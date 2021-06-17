В четверг, 17 июня, депутаты Николаевского областного совета обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не допустить поднятие уровня Александровского водохранилища.

Об этом сообщает корреспондент НикВести

При этом вопрос не прошел с первого раза, сначала проект решения собрал лишь 29 голосов. После непродолжительных дебатов «за» проголосовали 33 депутата.

Перед голосованием текст обращения зачитала глава депутатской комиссии Николаевского областного совета по вопросам экологии Алла Ряжских.

— Указанная территория является объектом Изумрудной сети Европы, где охраняется 36 видов птиц, 17 типов природных селений. Именно эти директивы являются ключевыми в приближении национального законодательства к законодательству Европейского Союза в секторе «Охрана природы» после заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Территория имеет статус памятника культуры национального значения «Исторический ландшафт центра Буго-Гардовской паланки Войска Запорожского», — сказано в обращении.

Напомним, 21 мая в Николаевской облгосадминистрации заявили, что стали на сторону активистов в дискуссии вокруг поднятия уровня Александровского водохранилища.

При этом представители Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции не разделяют позицию Николаевской обладминистрации, которая приняла сторону защиты Гардового острова от затопления.

19 мая у здания Николаевской облгосадминистрации прошла акция протеста «Национального корпуса» против затопления Бугского Гарда, работы завода «Экотранс» и НГЗ.

В конце апреля активисты, ветераны АТО приковали себя цепями к камню на Гардовом острове, протестуя против поднятия уровня воды в водохранилище.