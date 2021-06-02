Представители Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции не разделяют позицию Николаевской обладминистрации, которая приняла сторону защиты Гардового острова от затопления.

Об этом рассказал начальник управления капитального строительства обособленного подразделения Южноукраинской АЭС Павел Верич, передает корреспондент НикВести.

Он рассказал, что в течение последнего месяца территорию строительства посетило две делегации из Николаева. Первая — под руководством главы облсовета Анны Замазеевой, вторую возглавил вице-губернатор по вопросам туризма Николай Маринов.

— Не надо нам ничего запрещать, мы еще ничем не занимаемся. Они (представители областной власти, — прим.) должны высказать мнение, что мы должны работать в рамках законодательства Украины, и только тогда можно работать дальше. Что сейчас нам запрещать? Мы ничего не заполняем, мы работаем над документами, — заявил представитель электростанции.

На вопрос журналиста о том, что будет делать руководство ГАЭС в случае, если активисты прикуют себя к Гардовому острову в качестве протеста против его затопления, Павел Верич ответил: «Расковывать».

— Я думаю, это должно решаться на государственном уровне. Конечно, общественность должна участвовать, но это не николаевский объект. Мы делаем не на Николаев, не на Арбузинку, мы поддерживаем работоспособность энергосистемы Украины, — уверен начальник управления.

По словам Павла Верича, оценка воздействия на окружающую среду показала, что заполнение Александровского водохранилища до отметки 20,7 не приведет к ухудшению сейсмологической ситуации в регионе. Кроме того, по выводам археологов, в районе затопления нет важных объектов, которые подлежат переносу, в том числе, и на Гардовом острове.

Напомним, 21 мая в Николаевской облгосадминистрации заявили, что стали на сторону активистов в дискуссии вокруг поднятия уровня Александровского водохранилища.

19 мая у здания Николаевской облгосадминистрации прошла акция протеста «Национального корпуса» против затопления Бугского Гарда, работы завода «Экотранс» и НГЗ.

В конце апреля активисты, ветераны АТО приковали себя цепями к камню на Гардовом острове, протестуя против поднятия уровня воды в водохранилище.