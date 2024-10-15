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Google уклав угоду на використання ядерної енергії для живлення ШІ-центрів

Компанія Google використовуватиме невеликі ядерні реактори для живлення своїх центрів обробки даних зі штучним інтелектом. Скриншот з відеоКомпанія Google використовуватиме невеликі ядерні реактори для живлення своїх центрів обробки даних зі штучним інтелектом. Скриншот з відео

Компанія Google використовуватиме невеликі ядерні реактори для живлення своїх центрів обробки даних зі штучним інтелектом.

Про це повідомляють у Google.

Компанія підписала контракт з розробником малих модульних реакторів Kairos Power. Планується запуск першого реактора до 2030 року, а до 2035 року — додаткових реакторів.

Вказується, що технологія Kairos Power використовує систему охолодження з розплавленою сіллю в поєднанні з гранульованим паливом для передачі тепла до парової турбіни. Ця система дозволяє реактору працювати під низьким тиском, що спрощує його конструкцію.

Загалом угода передбачає до 500 МВт нової безвуглецевої енергії для електромереж США. Google зазначає, що такі джерела енергії необхідні для підтримки технологій штучного інтелекту, які сприяють науковим досягненням, покращенню послуг для бізнесу та клієнтів, а також стимулюють національну конкурентоспроможність і економічне зростання. Ця угода прискорює впровадження нових технологій для забезпечення чистої та надійної енергії і допоможе розкрити повний потенціал ШІ.

Нагадаємо, що Google відзначив День Незалежності України спеціальним дудлом, з зображенням українського прапора.

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