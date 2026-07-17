Google, Apple та інші іноземні компанії сплатили понад ₴8,9 млрд ПДВ до держбюджету

Компанії-нерезиденти сплатили понад 8,9 мільярда гривень ПДВ до бюджету України за перше півріччя 2026 року. Ілюстративне фото gettyimages

У першому півріччі 2026 року компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги в Україні, сплатили до державного бюджету понад 8,9 мільярда гривень податку на додану вартість. У валютному еквіваленті сума становить 106,7 мільйона доларів США та 82,4 мільйона євро.

Про це повідомила в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

Ці показники перевищують надходження за аналогічний період минулого року на 21 мільйон доларів США та 5,9 мільйона євро. Найбільшими платниками податку стали компанії Google, Apple, Valve, Meta, Sony, Etsy та Netflix.

У 2026 році платниками ПДВ зареєструвалися ще 16 іноземних постачальників електронних послуг. Загалом станом на 1 липня 2026 року на обліку в Україні перебувають 157 таких компаній-нерезидентів.

Нагадаємо, що Україна за п’ять місяців 2026 року отримала понад 8,7 мільярди гривень від міжнародних цифрових компаній у вигляді так званого «податку на Google».