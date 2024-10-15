Фотоконкурс від Вікіпедії триває до кінця жовтня: Миколаївщина одна з найменш представлених регіонів України

Вікіпедія, ілюстраційне фото

До 31 жовтня включно в Україні триває найбільший у світі фотоконкурс об’єктів культурної спадщини «Вікі любить пам’ятки». За перший тиждень Україна вийшла на сьоме місце за кількістю завантажень, але з Миколаївської області подали лише вісім світлин.

Про це повідомила пресслужба ГО «Вікімедіа Україна».

Зазначається, що за перші два тижні конкурсу понад 130 учасників та учасниць завантажили понад 10 тисяч фотографій пам’яток України. У загальному рейтингу з 54 країн, що беруть участь цього року, Україна зараз посідає 7-ме місце за кількістю завантажень. На першому місці — Італія з майже 42 тисячами фото

Усі 27 регіонів України представлені на знімках — включно із тимчасово окупованими регіонами. Понад 1800 об’єктів зображені на роботах учасників та учасниць — пам’ятки архітектури, історії, містобудування, садово-паркового мистецтва тощо.

Станом на середину конкурсу тільки три учасники завантажили вісім світлин, де зображено чотири памʼятки Миколаївської області. Усього у конкурсному списку пам’яток Миколаївської області є 2613 об’єктів, 508 з яких проілюстровано світлинами у Вікісховищі. За весь час фото культурної спадщини Миколаївщини подавало 137 конкурсантів.

«Миколаївська область залишається одним із найменш представлених регіонів України — за 13 років проведення конкурсу вдалося зібрати фотографії тільки 19% від усіх пам’яток області. Багато пам’яток вже втрачені або пошкоджені, і завантаження світлин та відео для статей Вікіпедії — це можливість зберегти пам’ять про них. Думаємо, що для Миколаївщини наша спеціальна номінація «Німецька спадщина» буде також цікавим шансом не тільки долучитися до збереження історії рідного краю, а й виграти призи», — прокоментувала членкиня організаційного комітету «Вікі любить пам’ятки» Ольга Крезуб.

Підбірка конкурсних фото з Миколаївської області попередніх років, фото: «Вікімедіа Україна»

У конкурсі, окрім основних номінацій, є також низка спецномінацій та відзнак: «Відео», «Війна руйнує пам’ятки», «Елементи екстер’єрів», «Інтер’єри», «Фотоплівка» та «Визначні місця Харкова». Також є окремі номінації присвячені єврейській, німецькій та польській спадщині, які мають окремі списки, куди включено і ті об’єкти, які ще не отримали охоронного статусу від держави.

З безпекових міркувань подавати на конкурс можна лише світлини та відео, що були зроблені до 30 червня 2024 року (включно). Роботи із зображенням інтер’єру (внутрішнього оздоблення) пам’яток приймаються без обмежень за датою створення.

Конкурсні списки Миколаївської області

Як повідомляють організатори, до конкурсу можуть долучитися всі охочі. Для цього протягом жовтня слід завантажити на Вікісховище роботи власного авторства, послуговуючись конкурсними списками пам’яток. Усі умови та як взяти участь читайте на сайті конкурсу.

Слід зазначити, що «Вікі любить пам’ятки» (Wiki Loves Monuments) — міжнародний конкурс фотографій пам’яток культурної спадщини для ілюстрування Вікіпедії, який був започаткований у 2010 році в Нідерландах. Конкурс був визнаний Книгою рекордів Гіннеса найбільшим фотоконкурсом у світі (2012). Всього за час проведення конкурсу було завантажено понад 3,1 млн фотографій. В Україні конкурс проходитиме вже тринадцятий раз, його проводить громадська організація «Вікімедіа Україна». За попередні роки проведення конкурсу в Україні понад три тисячі учасників та учасниць завантажили більше ніж 366 тисяч світлин понад 40 тисяч об’єктів культурної спадщини.

У 2023 році до української частини конкурсу долучилися 278 учасників та учасниць, які завантажили 19 601 світлину українських памʼяток. За кількістю світлин Україна посіла третє місце серед 46 країн-учасниць. За результатами оцінювання міжнародного етапу серед робіт усіх країн-учасниць фото Андріївської церкви авторства Максима Попельнюха посіло четверте місце.

Громадська організація «Вікімедіа Україна» є єдиним регіональним відділенням «Фонду Вікімедіа» в Україні. Вона займається популяризацією вікіпроєктів «Фонду Вікімедіа», найвідомішим серед яких є Вікіпедія; залученням до Вікіпедії нових знань і користувачів, а також розвитком вікіспільноти в Україні.

Контакти для додаткової інформації: wlm@wikimedia.org.ua.

Нагадаємо, що на кінець 2023 року кількість статей в українській Вікіпедії перевищила 1,3 мільйони що є 14-м показником у світі.

Також у 2021 році українці стали частіше читати українську Вікіпедію — за рік відвідуваність зросла на 21%.