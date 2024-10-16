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У Миколаєві можуть з'явитися два нових сквери: рішення мають ухвалити депутати

Територія, яку планують найменувати сквером «Пам’яті праведників народів світу», скриншот з Google mapsТериторія, яку планують найменувати сквером «Пам’яті праведників народів світу», скриншот з Google maps

Дві зелені зони на території Миколаєва планують найменувати скверами. Це питання мають розглянути депутати міської ради.

Два відповідних проєкти рішення опубліковані на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті». Депутатам пропонують створити два сквери в Інгульському районі міста:

  • «Урбан парк». До цього скверу має увійти територія, що обмежена Херсонським шосе, вулицею Геннадія Матуляка (колищня вулиця Генерала Свиридова, — прим.), вулицею Скульптора Ізмалкова та вулицею 7 Поздовжньою. 
  • «Пам’яті праведників народів світу». До цього скверу має увійти територія біля зоопарку та пам’ятника жертвам Голокосту.
Територія, яку планують найменувати сквером «Урбан парк», скриншот з Google mapsТериторія, яку планують найменувати сквером «Урбан парк», скриншот з Google maps
Територія, яку планують найменувати сквером «Пам’яті праведників народів світу», скриншот з Google mapsТериторія, яку планують найменувати сквером «Пам’яті праведників народів світу», скриншот з Google maps

Утриманням новостворених скверів, у разі прийняття такого рішення, має зайнятися комунальне підприємство «Миколаївські парки». А Департамент архітектури та містобудування міської ради повинен буде внести нові назви до Реєстру топонімів Миколаєва. 

Нагадаємо, 14 вересня 20204 року у Миколаєві відбулося урочисте відкриття скверу Данської солідарності, приурочене до Дня міста. Захід об'єднав мешканців та гостей міста, а також міжнародних партнерів, які підтримують Миколаїв у відновленні та розвитку.

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