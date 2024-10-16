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Одещина увійшла у п’ятірку регіонів за кількістю куплених електрокарів

Фото вхято з сайту: eenergy.com.uaФото вхято з сайту: eenergy.com.ua

У вересні український автопарк поповнили майже 4,3 тисячі електрокарів.

Про це повідомили в «Укравтопром».

Найбільші показники з реєстрацій електроавто продемонстрували:

  • Львівська область — 605 одиниць (91% вживані);
  • Київ — 584 одиниці (61% вживані)
  • Київська область — 333 одиниці (65% вживані);
  • Дніпропетровська область — 303 одиниці (70% вживані);
  • Одеська область — 241 одиниця (80% вживані).

За даними «Укравтопрому», в частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці та Київської області був Zeekr 0011. А в Одеській області покупці надавали перевагу Volkswagen iD.4.

Нагадаємо, що у Миколаєві міська рада з другої спроби затвердила чотирирічну програму розвитку електрозарядної інфраструктури, яка спрямована на збільшення кількості електромобілів і зменшення шкідливих викидів у повітря.

В травні КП «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на закупівлю зарядних станцій для електромобілів.

До цього директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов пояснив, що це буде соціальний проєкт, щоб підприємство могло заробляти кошти з мінімальною рентабельністю. 

Депутатка Миколаївської міської ради Олена Кісельова заявила, що не розуміє необхідності впровадження програми розвитку електрозарядної інфраструктури в місті через нестабільну ситуацію зі світлом. 

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