Одещина увійшла у п’ятірку регіонів за кількістю куплених електрокарів
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- Марія Хаміцевич
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12:33, 16 жовтня, 2024
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У вересні український автопарк поповнили майже 4,3 тисячі електрокарів.
Про це повідомили в «Укравтопром».
Найбільші показники з реєстрацій електроавто продемонстрували:
- Львівська область — 605 одиниць (91% вживані);
- Київ — 584 одиниці (61% вживані)
- Київська область — 333 одиниці (65% вживані);
- Дніпропетровська область — 303 одиниці (70% вживані);
- Одеська область — 241 одиниця (80% вживані).
За даними «Укравтопрому», в частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці та Київської області був Zeekr 0011. А в Одеській області покупці надавали перевагу Volkswagen iD.4.
Нагадаємо, що у Миколаєві міська рада з другої спроби затвердила чотирирічну програму розвитку електрозарядної інфраструктури, яка спрямована на збільшення кількості електромобілів і зменшення шкідливих викидів у повітря.
В травні КП «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на закупівлю зарядних станцій для електромобілів.
До цього директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов пояснив, що це буде соціальний проєкт, щоб підприємство могло заробляти кошти з мінімальною рентабельністю.
Депутатка Миколаївської міської ради Олена Кісельова заявила, що не розуміє необхідності впровадження програми розвитку електрозарядної інфраструктури в місті через нестабільну ситуацію зі світлом.
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