Один із найгірших показників серед міст: у Миколаєві перевірили доступність та умови в укриттях

Одне із перевірених укриттів у Миколаєві. Фото Центру громадянських свобод

Лише 13% укриттів Миколаєва доступні для людей з домашніми улюбленцями. Загальна оцінка доступності укриттів становить 2,6 і є одним з найнижчих показників серед перевірених міст.

Про це йдеться у звіті з третьої Національної кампанії моніторингу укриттів, який проводила Моніторингова група ОЗОН Центру громадянських свобод та UAnimals.

З липня по вересень 2024 року моніторингова група перевірила укриття у таких містах: Київ, Черкаси, Одеса, Чернігів, Миколаїв, Луцьк, Вінниця та Запоріжжя, Роздільне, Шостка. Загалом перевірили 484 укриття в 10 містах України.

Волонтери перевіряли доступність та базову якість укриттів. Крім загальних критеріїв оцінки у фокус додали оцінку доступності для домашніх тварин, як того вимагає закон. Адже наприкінці 2023 року у законодавство внесли відповідні зміни, що врегулювали доступ та розміщення в укритті людей з домашніми тваринами.

У Миколаєві перевірили 23 укриття. Зазначається, що тільки 17% з них забезпечені місцями для сидіння, а лише 4% обладнані запасом питної води. Також вказується, що лише 13% укриттів дозволяють прихисток для людей з домашніми улюбленцями.

Результати перевірки укриттів Миколаєва. Дані Центру громадянських свобод Результати перевірки укриттів Миколаєва. Дані Центру громадянських свобод

«Жодне з укриттів не обладнане пандусом або пологим спуском, що робить їх недоступними для маломобільних груп населення. Попри те, що відсоток відкритих укриттів у місті покращився на 28%, досягнувши 35%, кількість та якість цих захисних споруд залишається викликом для Миколаєва. Загальна оцінка доступності укриттів у Миколаєві за результатами моніторингу становить лише 2,6, що є одним з найнижчих показників серед перевірених міст», — йдеться у повідомленні.

Національну кампанію моніторингу укриттів здійснює моніторингова група ОЗОН Центру громадянських свобод. Під час неї ОЗОН спирається на нормативно-правову базу, що стосується захисних споруд цивільного захисту. Зокрема, основними документами є наказ МВС України №579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», а також власне «Вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту», затверджені цим наказом. Спираючись на ці документи, ОЗОН здійснює перевірку доступності та базової якості укриттів.

У травні цього року повідомлялося, що у Миколаєві лише у 7% укриттів є відчиненими. Крім того, існує проблема з доступністю укриттів — відсутній пандус або пологий спуск.

Також нагадаємо, що у Миколаївській області обліковують близько 50% від необхідної кількості укриттів відповідно до кількості населення.