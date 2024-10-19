  • субота

    19 жовтня, 2024

  • 9.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 19 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 9.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Один із найгірших показників серед міст: у Миколаєві перевірили доступність та умови в укриттях

Одне із перевірених укриттів у Миколаєві. Фото Центру громадянських свободОдне із перевірених укриттів у Миколаєві. Фото Центру громадянських свобод

Лише 13% укриттів Миколаєва доступні для людей з домашніми улюбленцями. Загальна оцінка доступності укриттів становить 2,6 і є одним з найнижчих показників серед перевірених міст.

Про це йдеться у звіті з третьої Національної кампанії моніторингу укриттів, який проводила Моніторингова група ОЗОН Центру громадянських свобод та UAnimals.

З липня по вересень 2024 року моніторингова група перевірила укриття у таких містах: Київ, Черкаси, Одеса, Чернігів, Миколаїв, Луцьк, Вінниця та Запоріжжя, Роздільне, Шостка. Загалом перевірили 484 укриття в 10 містах України.

Волонтери перевіряли доступність та базову якість укриттів. Крім загальних критеріїв оцінки у фокус додали оцінку доступності для домашніх тварин, як того вимагає закон. Адже наприкінці 2023 року у законодавство внесли відповідні зміни, що врегулювали доступ та розміщення в укритті людей з домашніми тваринами.

У Миколаєві перевірили 23 укриття. Зазначається, що тільки 17% з них забезпечені місцями для сидіння, а лише 4% обладнані запасом питної води. Також вказується, що лише 13% укриттів дозволяють прихисток для людей з домашніми улюбленцями.

Результати перевірки укриттів Миколаєва. Дані Центру громадянських свободРезультати перевірки укриттів Миколаєва. Дані Центру громадянських свобод
Результати перевірки укриттів Миколаєва. Дані Центру громадянських свободРезультати перевірки укриттів Миколаєва. Дані Центру громадянських свобод

«Жодне з укриттів не обладнане пандусом або пологим спуском, що робить їх недоступними для маломобільних груп населення. Попри те, що відсоток відкритих укриттів у місті покращився на 28%, досягнувши 35%, кількість та якість цих захисних споруд залишається викликом для Миколаєва. Загальна оцінка доступності укриттів у Миколаєві за результатами моніторингу становить лише 2,6, що є одним з найнижчих показників серед перевірених міст», — йдеться у повідомленні.

Національну кампанію моніторингу укриттів здійснює моніторингова група ОЗОН Центру громадянських свобод. Під час неї ОЗОН спирається на нормативно-правову базу, що стосується захисних споруд цивільного захисту. Зокрема, основними документами є наказ МВС України №579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», а також власне «Вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту», затверджені цим наказом. Спираючись на ці документи, ОЗОН здійснює перевірку доступності та базової якості укриттів.

У травні цього року повідомлялося, що у Миколаєві лише у 7% укриттів є відчиненими. Крім того, існує проблема з доступністю укриттів — відсутній пандус або пологий спуск.

Також нагадаємо, що у Миколаївській області обліковують близько 50% від необхідної кількості укриттів відповідно до кількості населення. 

Останні новини про: Війна в Україні

Україна розглядає можливість зняття заборони на експорт зброї, — Умєров
Обмін з РФ: з полону повернулися 95 українських військових
З російського полону додому повернули ще 28 миколаївських морпіхів

Читайте також:

новини

Мінкульт очікує рішення від Миколаєва щодо долі трьох радянських пам’ятників, серед них — героям Шурі та Віті

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Двічі довелося приймати пологи в машині», — медики швидкої скаржаться на стан очаківської траси

Олена Козубовська
новини

Голову громади під Очаковом затримали за підозрою у виправдовуванні війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міжнародні партнери відмовилися фінансувати водогін для Миколаєва за «швидким планом»: його профінансують з держрезерву

Олена Козубовська
новини

В Миколаївській ОВА заявили, що кількість постраждалих від нічного обстрілу зросла до 23

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

З російського полону додому повернули ще 28 миколаївських морпіхів
Обмін з РФ: з полону повернулися 95 українських військових
Україна розглядає можливість зняття заборони на експорт зброї, — Умєров

У Миколаєві оголосили повторний тендер на ремонт харчоблоку гімназії №52: вартість зросла на ₴1,2 млн

Альона Коханчук

Обмін з РФ: з полону повернулися 34 військовослужбовці «Азову»

Уночі над Миколаївщиною збили безпілотник