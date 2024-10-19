Франція надасть літаки Mirage-2000 на початку наступного року, — глава МЗС
-
- Альона Коханчук
-
•
-
13:50, 19 жовтня, 2024
-
Україна отримає перші літаки Mirage 2000 на початку 2025 року
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на пресконференції, пише Укрінформ.
«Перші літаки Mirage-2000 будуть надані Україні на початку наступного року. Також Франція готуватиме пілотів для цих літаків», – повідомив він.
Як наголосив Жан-Ноель Барро, Франція є першою країною, яка готує українську бригаду Анни Київської, а також продовжує допомагати з ремонтом обладнання в Україні та надає техніку.
В Червні цього року повідомлялося, що Україна найближчим часом може отримати винищувачі Mirage 2000-5 і пройти навчання зможуть 4 500 українських військових.
Останні новини про: Франція