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Франція надасть літаки Mirage-2000 на початку наступного року, — глава МЗС

Жан-Ноель Барро. Фото: УкрінформЖан-Ноель Барро. Фото: Укрінформ

Україна отримає перші літаки Mirage 2000 на початку 2025 року

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на пресконференції, пише Укрінформ.

«Перші літаки Mirage-2000 будуть надані Україні на початку наступного року. Також Франція готуватиме пілотів для цих літаків», – повідомив він.

Як наголосив Жан-Ноель Барро, Франція є першою країною, яка готує українську бригаду Анни Київської, а також продовжує допомагати з ремонтом обладнання в Україні та надає техніку.

В Червні цього року повідомлялося, що Україна найближчим часом може отримати винищувачі Mirage 2000-5 і пройти навчання зможуть 4 500 українських військових.

 

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