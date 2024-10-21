Знімав дроном місцевість для висадки десанту в Очакові: суд відправив російського агента на 7 років у в’язницю

Михайло Шадрін. Скриншот із сюжету ТСН

Суд відправив на 7 років у в’язницю пенсіонера з Очакова, який виявився агентом російських спецслужб та готував диверсію.

Про це йдеться у вироку Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області, повідомляє «Судовий репортер».

Нагадаємо, що чоловіка затримали у квітні 2022 року. За версією слідства, російські куратори поставили засудженому завдання – зняти дроном узбережжя біля Очакова та дамбу, що перекриває гирло річки Березань. У сюжеті ТСН Михайло Шадрін зізнався, що шукав будинок для розміщення 20-30 диверсантів із РФ під виглядом біженців, будинок мав бути поруч із пляжем, для висадки десанту.

Чоловік розповів, що його шантажували: «Взагалі дали зрозуміти, що донька та онука в Росії, що у них все гаразд, але може бути недобре».

Під час засідання суду чоловік вину не визнав і стверджував, що попередні показання вигадав після «фізичного впливу». Адвокат повідомив, що знімали відеосюжет під тиском оперативних працівників і слідчого СБУ. Але суд ці доводи відхилив. Після зйомки журналістського сюжету Михайло Шадрін зустрічався зі своїм захисником і міг повідомити про тиск з боку правоохоронців, однак цього не зробив.

У 2014 році Шадрін переїхав в Україну, до Львова, де мешкали його батьки, і оформив собі дозвіл на постійне проживання. У 2018 році переїхав в село Осетрівка Миколаївської області, де батьки мали дачу. Працював в місті Очакові на «Новій пошті», а потім охоронцем в магазині «Золотий вік», з 2019-го був головою садового товариства «Простор».

Обвинувачений пояснював, що до нього, як до голови садового товариства, зверталися люди в інтернеті, які хотіли купити дачні ділянки. У листопаді 2021 року він, начебто, за власні кошти придбав квадрокоптер, щоб знімати дачні ділянки, що продавались, а також для огляду дачних ділянок задля попередження крадіжок. Але після 24 лютого 2022 року зйомки квадрокоптером припинилися у звʼязку з початком війни.

У Telegram Шадрін був підписаний на низку каналів проросійської спрямованості. Також чоловік підтвердив у судовому засіданні, що спілкувався з донькою, яка проживає в РФ: телефонував їй або писав SMS-повідомлення. Він розповів, що писав про можливість підриву дамби поблизу Осетрівки, оскільки почалась війна. Не заперечував, що в SMS-повідомленнях українців називав «бандерівцями» та «нацистами», однак чому так робив не знає, при цьому в судовому засіданні наголошував, що дуже любить Україну.

Диверсія карається позбавленням волі на 10-15 років.Але оскільки йдеться про готування до злочину, то покарання не може перевищувати половини максимального строку передбаченого санкцією статті. Михайла Шадріна засудили до 7 років вʼязниці із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що мешканця Харкова, який протягом 2022 року допомагав РФ, засудили на 15 років.