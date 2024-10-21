Цього тижня українці переведуть стрілки годинників на зимовий час

Перехід на зимовий час. Ілюстраційне фото з відкритих джерел.

У ніч на 27 жовтня українці востаннє переведуть стрілки годинників на зимовий час. Після цього переходу на літній і зимовий час більше не буде.

Це передбачено ухваленим Верховною Радою України законом №4201, яким скасували сезонні зміни часу.

О четвертій годині ранку 27 жовтня стрілки потрібно перевести на одну годину назад, що збільшить тривалість цієї доби на одну годину. Надалі на всій території України закріплюється єдиний київський час — UTC+2.

Якщо на ваших пристроях виставлене автоматичне налаштування часу, то телефон чи компʼютер переведе його замість вас.

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада України скасувала переведення годинників на літній час. Законопроєкт підтримали 261 народний депутат.

Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року, переведення годинників у Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а останньої неділі жовтня — на зимовий. У 2022 році жителям окупованих територій російські військові заборонили переводити годинники на зимовий час.