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З початку війни населення України скоротилося на 10 мільйонів, — ООН

Через війну населення України зменшується. Фото: УНІАНЧерез війну населення України зменшується. Фото: УНІАН

Населення України скоротилося на 10 мільйонів людей з початку повномасштабної війни. Це сталося через масову міграцію, зниження народжуваності та загибель українців на війні. 

Про це повідомила Флоренс Бауер, голова східноєвропейського відділення Фонду ООН у галузі народонаселення.

За словами Бауер, демографічна ситуація в Україні й до вторгнення була складною, але війна у 2022 році значно її погіршила. Рівень народжуваності різко впав і наразі становить приблизно одну дитину на жінку, що є одним із найнижчих показників у світі. Вона також підкреслила, що для збереження стабільної чисельності населення необхідний рівень народжуваності 2,1 дитини на жінку.

Вона впевнена, що точний вплив війни на чисельність населення можна буде оцінити лише після завершення конфлікту і проведення перепису населення. 

«Точні цифри назвати складно, але, за оцінками, кількість жертв становить десятки тисяч», — сказала Бауер.

Основним фактором скорочення населення стали 6,7 мільйона біженців, які зараз перебувають за кордоном, переважно в країнах Європи. Додатково на демографічну ситуацію вплинули значні втрати серед військових.

Нагадаємо, що станом на травень 2024 року кількість жителів Миколаєва становить близько 430 тисяч людей. До вторгнення населення міста нараховувались у кількості 500 тисяч.

Як змінювався рівень населення в Миколаєві?

Як відомо, з початку повномасштабної війни в Україні з Миколаєва виїхало близько 45% городян.

Статистика почала позитивно змінюватись лише після доекупації правобережжя Херсонської області. І вже у вересні 2023 року в Миколаєві проживало близько 350 – 360 тисяч осіб. Це був однаковий показник у порівнянні з травнем того ж року. При цьому 56 тисяч з тієї кількості — це внутрішньо переміщені особи.

Тоді ж в травні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що у Миколаївській області проживає близько 80% населення від довоєнного, однак робочих місць набагато менше.

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