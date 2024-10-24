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«Знову цей злощасний проєкт», — профільна комісія відхилила прохання поліції про новий штрафмайданчик

Штрафмайданчик. Фото для ілюстрації з сайту chelineШтрафмайданчик. Фото для ілюстрації з сайту cheline

Депутати Миколаївської міської ради вдруге не підтримали передачу Національній поліції Миколаївської області в оренду земельної ділянки для облаштування нового штрафмайданчика.

Таке рішення прийняли у середу, 24 жовтня, під час засідання комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства.

Мова йде про колишню автостоянку по вулиці Космонавтів, 66Б, в Інгульському районі міста.

— Проєкт рішення розроблений на підставі звернення головного управління Національної поліції у Миколаївській області щодо цільового використання майданчика для тимчасового зберігання затриманих транспортних засобів. Балансоутримувачем зазначеного майна є комунальне підприємство «Таймсет», їм треба погодження для передачі в оренду цього майна, — сказала начальниця управління комунального майна Миколаївської міської ради Тетяна Дмитрова.

Зазначимо, що раніше, 26 вересня, на сесії міськради депутатам не вистачило голосів, аби передати Національній поліції Миколаївської області в оренду ділянку для облаштування штрафмайданчика та генератора, через те, що вони ігнорують депутатів та міську раду.

На засіданні комісії 24 жовтня депутати озвучили таку ж позицію.

— Усім депутатам, не тільки ЖКГ, цікаво, чому вони себе так ведуть із нашими запитами і питаннями, з якими ми до них звертаємося від імені усієї громади. Знову цей злощасний проєкт, парковка автомобільна, — сказав голова комісії, депутат від партії «Пропозиція» Дмитро Іванов.

Ще раніше, на засіданні Миколаївської міськради 30 липня, заступник керівника управління Віталій Данила повідомив, що новий штрафмайданчик потрібен через переповненість уже існуючих. Правоохоронці обіцяють упорядкувати територію, полагодити паркан, висадити дерева, забезпечити освітлення та охорону. 

Під час сесії міськради 26 вересня депутати запропонували поліції знайти іншу ділянку поблизу звалища.

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