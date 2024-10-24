Невидимий щит: нацгвардійці захищають Миколаївщину від ворожих дронів та ракет
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- Світлана Іванченко
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21:38, 24 жовтня, 2024
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Понад 500 мобільних та стаціонарних вогневих груп цілодобово несуть бойове чергування та знищують ворожі дрони й ракети над Миколаївщиною.
Про це повідомляє пресслужба 19-го Миколаївського полку охорони громадського порядку Національної гвардії України.
«Ці воїни — невидимий щит, що захищає мирне небо України. Для посилення системи ППО на бойовому чергуванні перебувають понад 500 мобільних і стаціонарних вогневих груп, що безперервно знищують ворожі повітряні цілі», — розповіли бійці.
Екіпажі мають лише кілька секунд на прийняття рішень, коли ворог намагається несподівано атакувати мирні міста та села.
«Ми розуміємо, що кожен наш крок — це безпека тисяч людей. Ми завжди готові, для нас це більше ніж робота, це відповідальність за життя кожного громадянина», — зазначив один із бійців на псевдонім «Рамзес».
Бійці також додають, що вирушають на бойові позиції ще до сигналів сирен, аби відбити ворожі атаки.
Нагадаємо, що Фонд «Повернись живим» передав обладнання для підрозділів протиповітряної оборони п’яти військових частин Миколаївщини загальною вартістю 6,1 мільйонів гривень.
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