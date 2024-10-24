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Невидимий щит: нацгвардійці захищають Миколаївщину від ворожих дронів та ракет

Нічне чергування. Фото: пресслужба 19-го Миколаївського полку охорони громадського порядку Національної гвардії УкраїниНічне чергування. Фото: пресслужба 19-го Миколаївського полку охорони громадського порядку Національної гвардії України

Понад 500 мобільних та стаціонарних вогневих груп цілодобово несуть бойове чергування та знищують ворожі дрони й ракети над Миколаївщиною.

Про це повідомляє  пресслужба 19-го Миколаївського полку охорони громадського порядку Національної гвардії України.

«Ці воїни — невидимий щит, що захищає мирне небо України. Для посилення системи ППО на бойовому чергуванні перебувають понад 500 мобільних і стаціонарних вогневих груп, що безперервно знищують ворожі повітряні цілі», — розповіли бійці.

Екіпажі мають лише кілька секунд на прийняття рішень, коли ворог намагається несподівано атакувати мирні міста та села.

«Ми розуміємо, що кожен наш крок — це безпека тисяч людей. Ми завжди готові, для нас це більше ніж робота, це відповідальність за життя кожного громадянина», — зазначив один із бійців на псевдонім «Рамзес».

Бійці також додають, що вирушають на бойові позиції ще до сигналів сирен, аби відбити ворожі атаки.

Нічне чергування. Фото: пресслужба 19-го Миколаївського полку охорони громадського порядку Національної гвардії УкраїниНічне чергування. Фото: пресслужба 19-го Миколаївського полку охорони громадського порядку Національної гвардії України
Нічне чергування. Фото: пресслужба 19-го Миколаївського полку охорони громадського порядку Національної гвардії УкраїниНічне чергування. Фото: пресслужба 19-го Миколаївського полку охорони громадського порядку Національної гвардії України
Нічне чергування. Фото: пресслужба 19-го Миколаївського полку охорони громадського порядку Національної гвардії УкраїниНічне чергування. Фото: пресслужба 19-го Миколаївського полку охорони громадського порядку Національної гвардії України
Нічне чергування. Фото: пресслужба 19-го Миколаївського полку охорони громадського порядку Національної гвардії УкраїниНічне чергування. Фото: пресслужба 19-го Миколаївського полку охорони громадського порядку Національної гвардії України

Нагадаємо, що Фонд «Повернись живим» передав обладнання для підрозділів протиповітряної оборони п’яти військових частин Миколаївщини загальною вартістю 6,1 мільйонів гривень.

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