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Мешканців Миколаєва запрошують писати диктант національної єдності разом з «Затишно space»

Завтра, 25 жовтня, в День української писемності, безпечний простір для жінок і дівчат «Затишно space» запрошують миколаївців доєднатися та писати Радіодиктант національної єдності разом з фахівчинями простору.

Як написали на своїй сторінці у Телеграм «Затишно space» Миколаїв, щорічне проведення Радіодиктанту перетворило його у найбільший україномовний флешмоб, який об’єднує українців і знавців української мови у всьому світі. 

«Станьте частиною цього масштабного флешмобу та завітайте до нашого затишного простору для написання диктанту», — йдеться в повідомленні.

Захід розпочнеться завтра об 11:00 за київським часом і транслюватиметься на всіх платформах Суспільного мовлення.

Фахівчині простору запрошують усіх охочих на 10:30, як йдеться в повідомленні, щоб мати час випити чай та налаштуватися на процес.

Також для жителів є можливість писати диктант на базі Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.

Адреса: вул. Марка Кропивницького, 143а, читальний зал бібліотеки.

Зареєструватися на диктант можна за посиланням.

Адреса безпечного простору для жінок і дівчат «Затишно space»: Миколаїв, вулиця Марка Кропивницького, 79-А (колишня Потьомкінська). Номер телефону: +38(099) 790 00 70.

Нагадаємо, що авторкою тексту диктанту-2023 «Дороги України» стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Читав його актор театру та кіно Олексій Гнатковський.

Крім того, в 2022 році Радіодиктант національної єдності писали десятки тисяч людей — так українці встановили рекорд. Точну кількість учасників важко підрахувати, але вона перевищила показник 2021 року.

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