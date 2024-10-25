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Миколаївська компанія «Нібулон» приєдналась до проєкту з реінтеграції ветеранів у цивільне життя

Нібулон, ілюстративне фотоНібулон, ілюстративне фото

Відтепер миколаївська компанія «Нібулон» працевлаштовуватиме не тільки ветеранів, яких було мобілізовано до лав ЗСУ з підприємства, але й залучатиме всіх громадян, які повертаються з військової служби.

Про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

«Ми створюємо спрощений механізм та залучаємо профільні організації, такі як Платформа «Курс», для того, щоб забезпечити швидку та підтримуючу реінтеграцію ветеранів та ветеранок у цивільне життя. Зараз, коли разом із Veteran Hub ми набули необхідних організаційних навичок, можемо розширювати межі реінтеграції та залучати спеціалістів з військовим досвідом з ринку, яким «Нібулон» цікавий як роботодавець», — коментує директорка з персоналу Яна Романенко.

У компанії зазначили, що платформа надає можливість ветеранам російсько-української війни навчитися конкретній спеціальності в форматі онлайн. 

«Після навчання на платформі ветерана запрошує на співбесіду майбутній роботодавець. Таким чином, проєкт прибирає стрес пошуку нової роботи», — підсумували в компанії.

Нагадаємо, що станом на жовтень 2024 року компанія «Нібулон» власними силами розмінувала 5,5 тисячі гектар полів у Миколаївській області. Це 5,5 тисячі гектарів у Снігурівській, Широківській, Новопавлівській та Новопетрівській територіальних громадах.

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