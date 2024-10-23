«Ми вклалися у строки», — за рік «Нібулон» самостійно розмінував 98% своїх полів на Миколаївщині

Поля у Широківській територіальній громаді, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Станом на жовтень 2024 року компанія «Нібулон» власними силами розмінувала 5,5 тисячі гектар полів у Миколаївській області. Це 5,5 тисячі гектарів у Снігурівській, Широківській, Новопавлівській та Новопетрівській територіальних громадах.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Ми не чекали поки це зроблять за нас»: як лише за рік «Нібулон» розмінував 98% своїх полів на Миколаївщині».

— Загалом потенційно небезпечними від самого початку війни у нас було 25,5 тисячі гектар. З них 20 тисяч гектар досі знаходиться в тимчасовій окупації. Тобто в нас немає доступу до них. Це землі філії Куп'янська, Харківської та Луганської областей, — сказав в інтерв'ю виданню директор із взаємодії з органами влади компанії «Нібулон» Михайло Різак.

Після отримання ліцензії на нетехнічне розмінування у квітні 2023 року «Нібулон» почав обстежувати першочергово поля деокупованого Снігурівського району, додав він. Це понад 5 тисяч гектарів, з яких забрудненими виявилися менш як 2%, уточнив Михайло Різак. На цих полях вирощують такі культури, як соняшник, ріпак, озима пшениця та озима ячмінь.

— В основному наші земельні ділянки — це місця, де відбувались бойові дії з застосуванням «Градів», артилерійських снарядів та мінометних мін. Тобто були вирви, десь пролітали дрони, — прокоментував стан полів на початок розмінування Михайло Різак.

Наразі компанії залишилось розмінувати лише 2% своїх полів Миколаївської області. Це 134,5 гектара земель у Широківській територіальній громаді.

— Ми на 100% вклалися у строки і виконали план повернення в земельний обробіток частини своєї філії. Треба ще розуміти, що «Нібулон» — це компанія, яка експортує лише 5% власно вирощеної сільськогосподарської продукції, інші 95% — це малі та середні фермери, тобто близько 3500 малих та середніх фермерів, які продають нам продукцію. Ми зацікавлені у тому, щоб ці фермери якнайшвидше повернулися до обробітку землі, — розповів Михайло Різак.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Читайте також статтю «МикВісті» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

Також повідомлялося, що до кінця 2024 року третина всіх машин для розмінування в Україні будуть японського виробництва.