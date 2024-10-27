В Україні найбільша неприязнь між парафіянами ПЦУ та УПЦ МП, — «ОПОРА»

Предстоятелі ПЦУ та УПЦ МП. Фото: ПЦУ

В українському суспільстві найбільша неприязнь спостерігається між парафіянами Православної церкви України та Української греко-католицької церкви з одного боку та представниками Української православної церкви Московського патріархату — з іншого.

Про це свідчать дослідження мережі «ОПОРА».

Зазначається, що найменшу довіру до УПЦ МП висловили віряни ПЦУ та УГКЦ, особливо в питаннях тісних стосунків, таких як одруження.

З іншого боку, представники УПЦ МП частіше вважають, що представники ПЦУ та УГКЦ нечесні чи байдужі.

Респондентів опитував Київський міжнародний інститут соціології у вересні 2024 року, в дослідженні взяли участь 2055 українців, включно з тими, хто виїхав за кордон. Автори дослідження припускають, що активні обговорення закону про релігійні організації, пов’язані з російською православною церквою, могли вплинути на погляди учасників опитування.

Нагадаємо, що згідно опитувань абсолютна більшість українців підтримують заборону діяльності релігійних організацій, які мають зв'язок із Росією.

Крім того, «МикВісті» інформували, що згідно опитуванню українці мають різні прогнози стосовно тривалості війни. 57% думають, що конфлікт триватиме ще довго, а 14% сподіваються на його завершення протягом 6-12 місяців.

Нагадаємо, також дані дослідження свідчать, що Збройним силам України продовжують мати високу довіру серед громадян та посідають перше місце у відповідному рейтингу. Їм довіряють ледь не всі жителі країни.