Миколаївські спортсмени привезли шість медалей з Кубку Європи з кіокушин карате
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- Альона Коханчук
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10:28, 28 жовтня, 2024
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Миколаївські спортсмени завоювали три золота, два срібла та одну бронзу у складі Національної збірної України на Кубку Європи з кіокушин карате ІКО-1.
Про це повідомляє Федерації кіокушин карате України у Миколаївській області.
Змагання відбулися 26 жовтня у місті Катовіце (Польща). На кубок приїхало 800 спортсменів з 19 країн.
Національнальна збірна України була представлена 90 спортсменами. До складу збірної увійшли спортсмени ВП «Федерація кіокушин карате України» у Миколаївській області: 12 спортсменів з Миколаївської обласної комунальної комплексної ДЮСШ №1 та Первомайської міської федерації кіокушин карате.
За результатами змагань наші спортсмени здобули:
Три золота
- Юр'єв Георгій
- Яніцька Наталі
- Майдаченко Ігнат
Два срібла
- Валянский Ярослав
- Галімон Анна
Одну бронзову медаль завоював Артем Ткач.
Нагадаємо, що миколаївські спортсмени вибороли яких 13 золотих нагород та 4 срібла на Відкритому чемпіонаті Київської області з кіокушин карате ІКО-1.
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