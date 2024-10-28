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Миколаївські спортсмени привезли шість медалей з Кубку Європи з кіокушин карате

Спортсмени на змаганні. Фото Федерації кіокушин карате України у Миколаївській областіСпортсмени на змаганні. Фото Федерації кіокушин карате України у Миколаївській області

Миколаївські спортсмени завоювали три золота, два срібла та одну бронзу у складі Національної збірної України на Кубку Європи з кіокушин карате ІКО-1.

Про це повідомляє Федерації кіокушин карате України у Миколаївській області.

Змагання відбулися 26 жовтня у місті Катовіце (Польща). На кубок приїхало 800 спортсменів з 19 країн.

Національнальна збірна України була представлена 90 спортсменами. До складу збірної увійшли спортсмени ВП «Федерація кіокушин карате України» у Миколаївській області: 12 спортсменів з Миколаївської обласної комунальної комплексної ДЮСШ №1 та Первомайської міської федерації кіокушин карате.

За результатами змагань наші спортсмени здобули:

Три золота

  • Юр'єв Георгій
  • Яніцька Наталі
  • Майдаченко Ігнат

Два срібла

  • Валянский Ярослав
  • Галімон Анна

Одну бронзову медаль завоював Артем Ткач.

Спортсмени на змаганні. Фото Федерації кіокушин карате України у Миколаївській областіСпортсмени на змаганні. Фото Федерації кіокушин карате України у Миколаївській області

Нагадаємо, що миколаївські спортсмени вибороли яких 13 золотих нагород  та 4 срібла на Відкритому чемпіонаті Київської області з кіокушин карате ІКО-1.

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