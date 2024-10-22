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Спортсмени Миколаївщини вибороли 17 медалей чемпіонату Київської області з кіокушин карате

Миколаївські спортсмени вибороли яких 13 золотих нагород та 4 срібла на Відкритому чемпіонаті Київської області. Фото: Первомайська міська федераця кіокушин каратеМиколаївські спортсмени вибороли яких 13 золотих нагород та 4 срібла на Відкритому чемпіонаті Київської області. Фото: Первомайська міська федераця кіокушин карате

Миколаївські спортсмени вибороли яких  13 золотих нагород  та 4 срібла на Відкритому чемпіонаті Київської області з кіокушин карате ІКО-1.

Про це повідомили в Первомайській міській федерації кіокушин карате.

Змагання відбулись 20 жовтня у місті Бучі Київської області. У чемпіонаті взяли участь близько 270 спортсменів з 6 областей України та міста Києва. 

У складі збірної команди ВП «Федерація кіокушин карате України» у Миколаївській області увійшли 19 спортсменів Миколаївської обласної комплексної комунальної ДЮСШ №1 та Первомайської міської федерації кіокушин карате.

За загальним результатом спортсмени Миколаївщини здобули 17 нагород з яких  13 золотих нагород  та 4 срібла.

Миколаївські спортсмени вибороли яких 13 золотих нагород та 4 срібла на Відкритому чемпіонаті Київської області. Фото: Первомайська міська федераця кіокушин каратеМиколаївські спортсмени вибороли яких 13 золотих нагород та 4 срібла на Відкритому чемпіонаті Київської області. Фото: Первомайська міська федераця кіокушин карате
Миколаївські спортсмени вибороли яких 13 золотих нагород та 4 срібла на Відкритому чемпіонаті Київської області. Фото: Первомайська міська федераця кіокушин каратеМиколаївські спортсмени вибороли яких 13 золотих нагород та 4 срібла на Відкритому чемпіонаті Київської області. Фото: Первомайська міська федераця кіокушин карате
Миколаївські спортсмени вибороли яких 13 золотих нагород та 4 срібла на Відкритому чемпіонаті Київської області. Фото: Первомайська міська федераця кіокушин каратеМиколаївські спортсмени вибороли яких 13 золотих нагород та 4 срібла на Відкритому чемпіонаті Київської області. Фото: Первомайська міська федераця кіокушин карате

Нагадаємо, що раніше спортсмени з Миколаївщини вибороли 27 медалей на Кубку Києва з кіокушин карате серед дітей юнаків, дівчат та юніорів.

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