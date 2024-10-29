Миколаївські депутати проситимуть міжнародних партнерів підтримати План перемоги Зеленського

Будівля мерії Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»

Депутати Миколаївської міської ради планують направити звернення з проханням підтримати План перемоги Зеленського до міст-побратимів та міст-партнерів Миколаєва.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради.

«Ми, депутати Миколаївської міської ради, цілковито підтримуємо План перемоги, представлений Президентом України Володимиром Зеленським, і звертаємося з проханням підтримати це звернення та клопотати перед національними урядами ваших країн про підтримку ними Плану перемоги», — йдеться у зверненні до партнерів.

Також депутати готують звернення до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради, щоб висловити підтримку Плану перемоги.

«План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників. Україна прагне чесного та справедливого миру, а не територіальних поступок чи «замороження» війни. Ми, депутати Миколаївської міської ради, цілковито підтримуємо План перемоги, представлений Президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами та повністю реалізований», — йдеться у зверненні до президента та Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім підтримав План перемоги президента України Володимира Зеленського. Віталій Кім подякував команді президента за презентацію Плану перемоги. За його словами, важливо, щоб іноземні партнери побачили єдність України в реалізації цього плану.

Що передбачає План перемоги Зеленського?

Президент Володимир Зеленський презентував План перемоги України у війні під час засідання Верховної Ради 16 жовтня. План включає п’ять публічних пунктів та кілька засекречених додатків. Зеленський наголосив, що мета України — «змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру». Він вважає, що реалізація плану може дозволити завершити війну не пізніше наступного року.

Основні пункти Плану перемоги: