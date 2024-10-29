  • вівторок

    29 жовтня, 2024

  • 13.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 29 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 13.2° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Я хочу жити вільно на своїй землі»: колишній десантник розповів про участь в обороні Миколаєва

Військовослужбовець з позивним «Худий» Михайло із миколаївської 79-ї десантно-штурмової бригади розповів про свою участь в обороні Миколаєва на початку повномасштабної війни у 2022 році.

Про це він розповів у сюжеті «Суспільне.Миколаїв».

— Я пішов у ЗСУ, щоб росіяни не прийшли сюди. Якщо вони прийдуть, подивіться на Мар'їнку чи Бахмут. Я не хочу, щоб у нас було таке саме. Я хочу жити вільно на своїй землі, — сказав Миколало «Худий».

Михайло «Худий». Скриншот з сюжетуМихайло «Худий». Скриншот з сюжету

З початку повномасштабного вторгнення Михайло разом із побратимами відбивав атаки на Миколаїв. Особливо важкими були моменти під час оборони міста в 2022 році, коли він разом із іншими мобілізованими військовими тримав підхід до миколаївського аеропорту.

— Коли колона йшла на аеропорт, ми відстрілювались по колоні. Колону зупинили, «орки» розбіглися. А ми потім їх ще шукали по Матвіївському лісу, — пригадав військовий.

За його словами, захист міста став великим випробуванням для багатьох новобранців, які раніше навіть не тримали зброю в руках, але згодом досягли військових звань і здобули нагороди.

Після боїв у Миколаєві підрозділ Худого передислокували на Донбас, де він був водієм артилерійської системи «Град». Попри труднощі, військові взаємодіяли з місцевим населенням, яке підтримувало українських захисників. 

— Ми їм зранку віддамо сосиски, а ввечері вони телефонують: «Підійдіть, заберіть сосиски в тісті», — розповідає він. 

Михайло з побратимами у Донецькій області. Скриншот з сюжетуМихайло з побратимами у Донецькій області. Скриншот з сюжету

«Худий» згадує і українського письменника Сергія Деркача, який перебував з ними на бойових завданнях, щоб зобразити їхній досвід у книзі «На фронті спека, можливий «град». 

— Він хотів побувати у нашій шкурі, щоб нормально написати книгу, — розповідає Михайло про те, як Деркач заряджав машини та допомагав воїнам.

У 2024 році через погіршення стану здоров'я — проблеми зі спиною та виразку — Худий залишив службу на фронті, перейшовши на роботу в Миколаївський обласний ТЦК.

Нагадаємо, нещодавно миколаївські десантники розповіли, як на Курахівському напрямку воюють з росіянами. Армія РФ щодня штурмує позиції 79-ки на Курахівському напрямку. Однак навіть при таких активних штурмах противника українським військовим вдалось не лише відбити атаки, а й взяти полонених.

Зазначимо, що десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади повідомили, що у липні відбили один з найбільших російських штурмів на Курахівському напрямку за весь час повномасштабної війни.

Також нагадаємо, що правозахисна організація «Медійна ініціатива за права людини» повідомила, що у полоні Російської Федерації перебувають майже 1300 військовослужбовців з миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Останні новини про: Війна в Україні

У «Нібулоні» розповіли про складнощі з розмінуванням полів Миколаївщини: «Чорні сапери підкидають ВНП»
Миколаївські депутати проситимуть міжнародних партнерів підтримати План перемоги Зеленського
До лав ЗСУ мобілізували більше мільйона українців, — РНБО

Читайте також:

новини

У «Нібулоні» розповіли про складнощі з розмінуванням полів Миколаївщини: «Чорні сапери підкидають ВНП»

Юлія Бойченко
новини

Сім років тюрьми: старосту-колаборанта на Снігурівщині заочно засудили за співпрацю з росіянами

Аліса Мелік-Адамян
новини

Три нових призначення: Зеленський погодив кандидатури суддів на Миколаївщині

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Не мовчи»: у Миколаєві влаштували автопробіг на підтримку полонених військових

Володимир Коваль
новини

За порушення мовного закону доведеться заплатити штраф 3400 грн, — омбудсмен Кремінь

Даріна Мельничук

Останні новини про: Війна в Україні

До лав ЗСУ мобілізували більше мільйона українців, — РНБО
Миколаївські депутати проситимуть міжнародних партнерів підтримати План перемоги Зеленського
У «Нібулоні» розповіли про складнощі з розмінуванням полів Миколаївщини: «Чорні сапери підкидають ВНП»

Через російський обстріл в Очакові загорівся автомобіль

Миколаївські депутати проситимуть міжнародних партнерів підтримати План перемоги Зеленського

3 години тому

Намив - Ліски - Центр: у Миколаєві розпочали облаштування нового велосипедного маршруту

Володимир Коваль

Головне сьогодні