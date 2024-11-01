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Відповідь на попит від населення: у Первомайську відновили прийом іспитів для водіїв

Відповідь на попит від населення: у Первомайську відновлено прийом іспитів для водіїв. Фото: Первомайська міська радаВідповідь на попит від населення: у Первомайську відновлено прийом іспитів для водіїв. Фото: Первомайська міська рада

З 29 жовтня 2024 року в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ Первомайська знову почали прийом теоретичних і практичних іспитів для майбутніх водіїв.

Про це повідомляє Первомайська міська рада.

Очільник Первомайської міської територіальної громади Олег Демченко наголосив на важливості відновлення цієї послуги для місцевих жителів, підкресливши, що у часи складних випробувань доступ до державних послуг на місцях є особливо важливим. Тепер громадяни можуть складати іспити без потреби витрачати час і гроші на поїздки до інших міст.

Начальник регіонального сервісного центра Міністерства внутрішніх справ в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях Вадим Гулько зазначив, що повернення послуги стало відповіддю на зростаючий попит населення. Окрім цього, сервісному центру передали дві нові Toyota Corolla, оснащені механічними коробками передач, додатковими педалями та засобами відеофіксації.

Відповідь на попит від населення: у Первомайську відновлено прийом іспитів для водіїв. Фото: Первомайська міська радаВідповідь на попит від населення: у Первомайську відновлено прийом іспитів для водіїв. Фото: Первомайська міська рада
Відповідь на попит від населення: у Первомайську відновлено прийом іспитів для водіїв. Фото: Первомайська міська радаВідповідь на попит від населення: у Первомайську відновлено прийом іспитів для водіїв. Фото: Первомайська міська рада

Також заступник міського голови Володимир Рябченко оглянув нові автомобілі та ознайомився з процесом складання іспитів. Важливою новацією є можливість скласти іспит на «категорію А» на новому мотоциклі Honda.

Відповідь на попит від населення: у Первомайську відновлено прийом іспитів для водіїв. Фото: Первомайська міська радаВідповідь на попит від населення: у Первомайську відновлено прийом іспитів для водіїв. Фото: Первомайська міська рада

Відновлення іспитів в Первомайську є свідченням стабілізації громади в умовах війни та готовності влади забезпечувати якісний сервіс для населення. Олег Демченко висловив вдячність Міністерству внутрішніх справ України та всім, хто сприяв поверненню цієї важливої послуги.

Раніше в Одесі відкрили перший сервісний центр МВС, який надаватиме послуги під час повітряної тривоги. 

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