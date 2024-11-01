На ЗАЕС стався витік води з реактора: фахівці відремонтували пошкодження

Запорізька атомна електростанція / Фото: Фейсбук

На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) проводиться ремонт через витік води.

Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії.

Зазначається, що витік води стався 29 жовтня з імпульсної лінії — невеликої труби з'єднаної з першим контуром енергоблоку.

Експерти розпочали ремонтні роботи та проводять радіографічну перевірку зварних швів для визначення їхньої надійності. Генеральний директор Рафаель Гроссі заявив, що агентство продовжить стежити за ситуацією, хоча не вдалося виявити безпосередніх проблем для ядерної безпеки.

«Група експертів МАГАТЕ, яка перебуває на ЗАЕС, відвідала енергоблок №1 у вівторок після того, як отримала інформацію про те, що одна з імпульсних ліній, яка є частиною системи підтримки насосів теплоносія реактора, протікає і потребує ремонту. Для проведення цих робіт тиск в першому контурі необхідно було знизити до атмосферного рівня. Сьогодні команді повідомили, що зварювальні роботи завершено і що триває радіографічний контроль зварних швів», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що через російські обстріли знову пошкоджена одна із двох ліній електропередач, які живлять окуповану Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.