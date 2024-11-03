Вночі у Миколаївській області синоптики прогнозують заморозки та вітер
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- Марія Хаміцевич
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20:11, 03 листопада, 2024
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У Миколаївській області завтра, 4 листопада, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, швидкістю 9-14 м/с.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
За прогнозом синоптиків, температура повітря вночі коливатиметься від 1°С морозу до 4°С тепла, а вдень підвищиться до 6-11°С.
Пожежна небезпека в області залишається високою (IV клас).
Нагадаємо, ще у 2017 році вчені висловили думку, що через глобальне потепління Крим стане островом, а Херсон та частину Миколаївщини затопить. Вони вважають, що Україна зіткнеться з «червоними припливами», властивими лише тропікам.
А в 2019 році повідомлялося, що Миколаєву загрожує часткове підтоплення до 2100 року через підвищення рівня Світового океану. Про це йшлося в результатах дослідження «Вплив підняття рівня моря на прибережні зони України внаслідок зміни клімату», виконаного Центром екологічних ініціатив «Екодія».
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