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Вночі у Миколаївській області синоптики прогнозують заморозки та вітер

Миколаїв, архівне фото: «МикВісті»Миколаїв, архівне фото: «МикВісті»

У Миколаївській області завтра, 4 листопада, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, швидкістю 9-14 м/с.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, температура повітря вночі коливатиметься від 1°С морозу до 4°С тепла, а вдень підвищиться до 6-11°С.

Пожежна небезпека в області залишається високою (IV клас).

Нагадаємо, ще у 2017 році вчені висловили думку, що через глобальне потепління Крим стане островом, а Херсон та частину Миколаївщини затопить. Вони вважають, що Україна зіткнеться з «червоними припливами», властивими лише тропікам.

А в 2019 році повідомлялося, що Миколаєву загрожує часткове підтоплення до 2100 року через підвищення рівня Світового океану. Про це йшлося в результатах дослідження «Вплив підняття рівня моря на прибережні зони України внаслідок зміни клімату», виконаного Центром екологічних ініціатив «Екодія».

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