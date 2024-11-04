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У Снігурівці призначили нового заступника начальника міської адміністрації

Олександр Коврига. Фото з Telegram-каналу Івана КухтиОлександр Коврига. Фото з Telegram-каналу Івана Кухти

В Снігурівській міській військовій адміністрації призначили нового заступника.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

На посаду заступника призначили Олександра Ковригу. Він раніше працював на посаді старости Явкинського старостинського округу.

«Я радий вітати Олександра Юрійовича у своїй команді. Впевнений, що його професійні якості та досвід стануть вагомим внеском у розвиток нашої громади», — додав Іван Кухта.

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