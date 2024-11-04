За 150 метрів від росіян: військовий з Миколаєва розповів про участь в обороні Луганщини

Військовослужбовець з Миколаєва Михайло розповів про свій досвід служби на Донбасі, де його підрозділ тримав оборону всього за 150 метрів від російських позицій.

Сюжет про військового опублікували на офіційній сторінці Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Він приєднався до армії на початку повномасштабного вторгнення, але отримав бойове завдання лише через пів року.

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— Наша задача була висунутися в Серебрянське лісництво. Це місце стало для нас справжнім полем бою, — згадує він.

У ближньому бою Михайло пережив чимало небезпечних моментів, адже позиції були розташовані так близько один до одного, що військові навіть могли чути один одного. Михайло розповідає, що їхні позиції знаходилися у 150-200 метрах від позицій російських військових.

— Ми навіть чули один одного, перекрикуватись навіть могли. Кричимо «Слава Україні!» отримуючи у відповідь нецензурну брань. Так само і вони кричали нам «хохли здавайтесь» постійно, — каже чоловік.

Михайло зазначає, що, незважаючи на небезпеку, така близькість до ворога іноді давала свої переваги.

— Важке озброєння противника. Ми на собі його не так відчували. Воно летіло, все через нас пролітало, так як вони боялися вразити своїх, — розповідає Михайло.

Одного разу чоловік став свідком, як один із російських солдатів самостійно зайшов на їхні позиції.

— Він був без автомата, без бронежилету. Він навіть не зрозумів, куди потрапив. З фразою «Мужики, водички не знайдеться» зайшов прямо на позицію, — згадує військовий.

Під час одного з обстрілів російська міна залетіла до Михайла в окоп. Він отримав серйозне поранення. Чоловік пригадує, що після вибуху він відчув різкий біль у нозі і зрозумів, що не може встати. Після тривалої реабілітації, Михайло вирішив повернутися до служби, але вже в іншій ролі.

— Вже я займався забезпеченням побратимів, свого підрозділу, завести, вивезти комплект, продукти харчування, — каже Михайло.

Пізніше військово-лікарська комісія визнала чоловіка обмежено придатним. Тому він вирішив продовжити службу у Миколаївському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, нещодавно військовослужбовець з позивним «Худий» Михайло із миколаївської 79-ї десантно-штурмової бригади розповів про свою участь в обороні Миколаєва на початку повномасштабної війни у 2022 році.