Львів стане перший містом для тестування мережі 5G, згодом Київ та Одеса

5G, фото з відкритих джерел

Першим містом, де відбудеться тестування мережі 5G, стане Львів, а якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, то проєкт масштабують на Київ та Одесу.

Про це повідомляє «Економічна правда», посилаючись на кількох співрозмовників на телеком-ринку.

«Говорити про повноцінний запуск мережі у згаданих містах зарано. Найімовірніше, розгортання нової технології спочатку здійснюватиметься на кількох базових станціях, а не охоплюватиме все місто», — зазначає видання.

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За словами телекомунікаційного експерта Романа Хіміча, розгортання мережі почнеться з окремих локацій, тому в місцях тестування користувачі матимуть можливість під’єднатися до мережі 5G.

Нагадаємо, що за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, програма триватиме два роки і проходитиме в два етапи. Під час тестування Національна комісія з питань електронних комунікацій та Український державний центр радіочастот перевірять, чи не впливає 5G на військові мережі.

Раніше, в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі 5G. Його організували компанії Vodafone і Nokia.