Наркобізнес під виглядом зоотоварів: на Одещині викрили лабораторію психотропів із щомісячним оборотом у понад ₴8 млн

Наркобізнес в Одеській області, затримано двох чоловіків, фото: ДПС

Прикордонники разом з поліцією викрили чоловіків, яких підозрюють у виготовленні та продажі особливо небезпечних психотропів по всій території України.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, організатором наркобізнесу виявився місцевий житель Одещини. З метою конспірації, він облаштував нарколабораторію у складському приміщенні на одному з дачних кооперативів області.

За даними слідства, до бізнесу чоловік також залучив 27-річного знайомого. Вони систематично гуртовими партіями купували рідини, обладнання та інші інгредієнти, необхідні для виготовлення синтетичних наркотиків.

Правоохоронці встановили, що ділки щомісяця «наварювали» близько 25 кілограмів солей, отримуючи виторг за це понад вісім мільйонів гривень. Для наркоторгівлі одесити створили власну мережу телеграм-каналів, через які розповсюджували свій товар. Замовлення вони збували по всій території України, використовуючи логістичну компанію, а наркотики ховали в фірмових зіп-пакетах під виглядом зоотоварів, йдеться в повідомленні правоохоронців.

Наркобізнес в Одеській області, затримано двох чоловіків, фото: ДПС Наркобізнес в Одеській області, затримано двох чоловіків, фото: ДПС Наркобізнес в Одеській області, затримано двох чоловіків, фото: ДПС

Зазначається, що під час обшуків за їх місцями проживання, в лабораторії та в автомобілях, знайшли значну кількість різноманітних наркотичних та психотропних речовин, серед яких: alfa-PVP, амфетамін, екстазі, канабіс, а також лабораторне обладнання, чорнові записи та готівкові кошти.

Загалом правоохоронці у «бізнесменів» знайшли шість кілограмів наркотиків. Орієнтовна вартість вилученого може становити понад чотири мільйони гривень.

Наразі чоловіків затримали. Організатору нарколабораторії повідомили про підозру за рядом статей: частина 2 статті 307 ККУ, частина 1 статті 313 ККУ та частина 2 статті 317 ККУ. А його помічнику — за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до виготовлення та продажу наркотиків.

Наркобізнес в Одеській області, затримано двох чоловіків, фото: ДПС Наркобізнес в Одеській області, затримано двох чоловіків, фото: ДПС Наркобізнес в Одеській області, затримано двох чоловіків, фото: ДПС

Раніше, у місті Рені Одеської області поліцейські вилучили у місцевого мешканця понад 2,5 тисячі кущів конопель, вартість яких складає майже 20 мільйонів гривень. Йому загрожує до 7 років увʼязнення.