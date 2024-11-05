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Україна підписала нові угоди зі Світовим банком майже на $600 мільйонів

Україна підписала угоди зі Світовим банком на майже 600 мільйонів доларів. Фото з відкритих джерелУкраїна підписала угоди зі Світовим банком на майже 600 мільйонів доларів. Фото з відкритих джерел

Україна підписала угоди зі Світовим банком на майже 600 мільйонів доларів у рамках нової ініціативи.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, про угоду домовилися під час зустрічей на Spring Meetings у Вашингтоні.

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«4 листопада відповідні угоди з Банком підписали Мінфін та Мінекономіки», — зазначив Денис Шмигаль.

Ця нова ініціатива під назвою «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE) має на меті підтримати малий і середній бізнес, сприяти зеленому переходу, покращити бізнес-середовище, цифровізувати процеси та допомогти українським підприємствам виходити на нові ринки. Проєкт розрахований до 2027 року, а загальна сума фінансування перевищить 1 мільярд доларів.

«Це істотно посилить українську економіку та зміцнить український малий і середній бізнес для протидії сучасним викликам», — додав він.

Раніше повідомлялося, що Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 мільярда доларів.Основна частина цього пакету фінансування — 1,086 мільярда — це кошти Уряду Японії. Інше — гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF).

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