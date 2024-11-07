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Судитимуть мешканця Первомайська, якого затримали з наркотиками на понад ₴2 млн

Мешканця Первомайська судитимуть за підозрою у продажі наркотиків, фото: Нацполіція МиколаївщиниМешканця Первомайська судитимуть за підозрою у продажі наркотиків, фото: Нацполіція Миколаївщини

У Первомайську перед судом постане 33-річний місцевий мешканець, у якого поліцейські вилучили синтетичний наркотик альфа-PVP на понад два мільйони гривень. Чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення.

За даними поліції Миколаївської області, чоловіка викрили у вересні.

Зазначається, що правоохоронці отримали інформацію, що чоловік перевозить у своєму автомобілі наркотики, тому поліцейські зупинили автівку для перевірки. А під час огляду легковика знайшли у салоні термос, в якому знаходились три поліетиленові пакети із кристалічною речовиною білого кольору загальною вагою 2,2 кілограми. За результатами експертного дослідження речовина виявилася синтетичним наркотиком альфа-PVP.

Мешканця Первомайська судитимуть за підозрою у продажі наркотиків, фото: Нацполіція МиколаївщиниМешканця Первомайська судитимуть за підозрою у продажі наркотиків, фото: Нацполіція Миколаївщини
Мешканця Первомайська судитимуть за підозрою у продажі наркотиків, фото: Нацполіція МиколаївщиниМешканця Первомайська судитимуть за підозрою у продажі наркотиків, фото: Нацполіція Миколаївщини

Тоді ж чоловіка затримали та оголосили про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України «Незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах».

Поліція завершила розслідування та направила справу до суду. Чоловік наразі знаходиться під вартою. Йому загрожує від 9 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна, повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Раніше прикордонники разом з поліцією викрили чоловіків, яких підозрюють у виготовленні та продажі особливо небезпечних психотропів по всій території України під виглядом зоотоварів.

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