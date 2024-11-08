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У жовтні попит на електрокари в Україні зменшився на 5%

Фото взято з сайту: eenergy.com.uaФото взято з сайту: eenergy.com.ua

У жовтні 2024 року український автопарк поповнили 4277 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно минулого року жовтневий попит на електромобілі зменшився на 5%.

Втім частка нових машин в реєстраціях BEV склала 23%, проти 19% торік, повідомляє Укравтопром.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4124 штук (нових — 969, уживаних — 3155). 

Серед 153 комерційних електромобілів новими були лише 17 авто.

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В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

  1. HONDA M-NV — 188 одиниць;
  2. VOLKSWAGEN ID.4 — 100 одиниць;
  3. ZEEKR 001 — 94 одиниць;
  4. BYD Song Plus — 74 одиниць;
  5. AUDI Q4 e-tron — 41 одиниць.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  1. NISSAN Leaf — 447 одиниць;
  2. TESLA Model Y — 299 одиниць;
  3. TESLA Model 3 — 281 одиниць;
  4. HYUNDAI Kona Electric — 195 одиниць;
  5. VOLKSWAGEN e-Golf — 182 одиниць.

Зазначається, що усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 44,2 тисячі одиниць автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них 20% нові та 80 б/в.

Нагадаємо, що у Миколаєві міська рада з другої спроби затвердила чотирирічну програму розвитку електрозарядної інфраструктури, яка спрямована на збільшення кількості електромобілів і зменшення шкідливих викидів у повітря.

В травні КП «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на закупівлю зарядних станцій для електромобілів.

До цього директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов пояснив, що це буде соціальний проєкт, щоб підприємство могло заробляти кошти з мінімальною рентабельністю. 

Депутатка Миколаївської міської ради Олена Кісельова заявила, що не розуміє необхідності впровадження програми розвитку електрозарядної інфраструктури в місті через нестабільну ситуацію зі світлом. 

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