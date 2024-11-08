У жовтні попит на електрокари в Україні зменшився на 5%
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- Марія Хаміцевич
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22:10, 08 листопада, 2024
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У жовтні 2024 року український автопарк поповнили 4277 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно минулого року жовтневий попит на електромобілі зменшився на 5%.
Втім частка нових машин в реєстраціях BEV склала 23%, проти 19% торік, повідомляє Укравтопром.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4124 штук (нових — 969, уживаних — 3155).
Серед 153 комерційних електромобілів новими були лише 17 авто.
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- HONDA M-NV — 188 одиниць;
- VOLKSWAGEN ID.4 — 100 одиниць;
- ZEEKR 001 — 94 одиниць;
- BYD Song Plus — 74 одиниць;
- AUDI Q4 e-tron — 41 одиниць.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- NISSAN Leaf — 447 одиниць;
- TESLA Model Y — 299 одиниць;
- TESLA Model 3 — 281 одиниць;
- HYUNDAI Kona Electric — 195 одиниць;
- VOLKSWAGEN e-Golf — 182 одиниць.
Зазначається, що усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 44,2 тисячі одиниць автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них 20% нові та 80 б/в.
Нагадаємо, що у Миколаєві міська рада з другої спроби затвердила чотирирічну програму розвитку електрозарядної інфраструктури, яка спрямована на збільшення кількості електромобілів і зменшення шкідливих викидів у повітря.
В травні КП «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на закупівлю зарядних станцій для електромобілів.
До цього директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов пояснив, що це буде соціальний проєкт, щоб підприємство могло заробляти кошти з мінімальною рентабельністю.
Депутатка Миколаївської міської ради Олена Кісельова заявила, що не розуміє необхідності впровадження програми розвитку електрозарядної інфраструктури в місті через нестабільну ситуацію зі світлом.
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