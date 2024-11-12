1400 ноутбуків та планшетів: школярі Миколаївщини отримали від команди Фундації Олени Зеленської сучасні девайси для онлайн-навчання
- Пресреліз
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- Пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації
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10:29, 12 листопада, 2024
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Для учнів навчальних закладів Миколаївської області команда Фундації Олени Зеленської передала 950 ноутбуків та 450 планшетів. Їх розподілили між 24 громадами регіону.
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністації.
Девайси були передані партнером Фундації — урядом Сербії — у дарування дітям із вразливих категорій і залишатимуться у них назавжди. Учням початкової школи вручили планшети, а середніх та старших класів — ноутбуки. Ці ґаджети дітям вкрай необхідні, особливо під час онлайн-навчання.
«Я дякую за такий чудовий подарунок для мого онука! Ми маємо комп'ютер, але цей ноутбук буде більш комфортним для якісного навчання. Особливо під час повітряних тривог, коли треба переходити у коридор або укриття», — подякувала бабуся п'ятикласника Михайла.
Зазначимо, Фундація Олени Зеленської – недержавна благодійна організація, створена першою леді України на початку повномасштабного вторгнення та охоплює три напрями: освіта, гуманітарна допомога та охорона здоровʼя.
Фундація працює лише з іноземними донорами та не використовує бюджетних коштів і за 2 роки роботи об'єднала для підтримки своїх проєктів уряди, меценатів, філантропів, міжнародні фінансові інституції, корпоративний сектор та партнерів з-понад 30 країн світу.
Нагадаємо, що у вересні минулого року освітнім закладам Миколаївської області передали майже 800 ноутбуків від фундації першої леді Олени Зеленської, 148 девайсів від дружини Прем’єр-міністра Республіки Вірменія Анни Акопян та чотири автобуси від Миколаївської ОВА.
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