Допомагав військовозобов’язаному втекти за кордон: жителю Одещини загрожує до 9 років тюрми

Жителя Одещини судитимуть за допомогу військовозобов'язаному перетнути кордон, фото: Нацполіція

Поліцейські відправили на лаву підсудних жителя Одещини, якого підозрюють у допомозі військовозобов’язаному незаконно перетнути кордон. За свої послуги він отримав мопед.

Правоохоронці вилучили транспорт, а чоловіку висунули обвинувачення, згідно з яким, йому загрожує до девʼяти років увʼязнення з конфіскацією майна, йдеться в повідомленні Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, 51-річний житель Кілійської громади підшукував чоловіків призовного віку, яким організовував так званий зелений коридор до Румунії.

Зазначається, що чоловік мешкаючи неподалік державного кордону, слідкував за нарядами прикордонників, був обізнаний в маршрутах та часі їхнього пересування, а отже вираховував час та місце, де можна було б його «клієнтам» непоміченими втекти з України.

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Як повідомляють в поліції, у вересні до нього звернувся чоловік, який хотів виїхати за кордон. Під час зустрічі чоловік повідомив «клієнту» про спосіб перетину кордону та надав вказівки щодо подальших дій. За свої послуги він отримав мопед вартістю шість тисяч гривень.

Встановивши дату та час «операції», правоохоронці затримали чоловіка поблизу кордону, куди він привіз замовника на таксі.

Також в ході обшуку його помешкання вилучили в якості речових доказів мобільний телефон з інформацією, що має значення у справі, та отриманий у якості винагороди мопед.

Наразі чоловік знаходиться під цілодобовим домашнім арештом. Йому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України порадами, вказівками, вчинених з корисливих мотивів.

Нагадаємо, що на Одещині прикордонники Подільського загону затримали вісьмох порушників, які намагалися вночі незаконно перетнути українсько-молдавський кордон.