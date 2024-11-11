Нічний туризм: На Одещині затримали групу порушників кордону

Затримали порушників держкордону. Фото: пресслужба Держприкордонслужби

На Одещині прикордонники Подільського загону затримали вісьмох порушників, які намагалися вночі незаконно перетнути українсько-молдавський кордон.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Як зазначають у відомстві, мешканці Вінницької, Волинської, Рівненської та Київської областей для реалізації свого плану звернулись за допомогою до адміністратора телеграм-каналу. Фігурант пообіцяв в режимі онлайн дистанційно прокласти маршрут до сусідньої країни. У разі вдалої переправи організатор отримав би по три тисячі доларів з кожного подорожуючого.

«За вказівками адміна, чоловіки мали зустрітися у визначеному місці та звідти разом вирушити до кордону. Проте маршрут тримав не довго. Завдяки технічним засобам охорони кордону туристів швидко затримали», — повідомили прикордонники.

За спробу незаконного порушення кордону на чоловіків склали протоколи про адмінправопорушення, а справи скерували до суду.

Нагадаємо, що прикордонники Чопського загону виявили у горах чоловіків, які блукали там чотири дні. Виявилось, що нелегально хотіли потрапити до Словаччини.

Нагадаємо, що київські суди ухвалили перші вироки щодо чоловіків, які ухилились від призову на військову службу. Загалом покарали 7 чоловіків, ще 19 чекають на рішення суду.