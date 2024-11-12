Резерв відновлення: 500 кандидатів готові працювати держслужбовцями на деокупованих територіях Миколаївщини

Українці приєднаються до резерв відновлення. Фото: НАДС

2935 українців подали заявки до кадрового резерву для роботи в державних органах на звільнених від окупації територіях. З них 17,1%, приблизно 500 осіб, обрали Миколаївську область, як пріоритетний регіон для роботи.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Зазначається, що наразі 2721 людина вже зарахована до кадрового резерву. Більшість із них чоловіки — 56%, жінки подали — 44% анкет.

Кандидати здебільшого прагнуть працювати у Криму та Севастополі — 75,5%, Донецькій області — 26,1%, Херсонській — 22,5% та Запорізькій — 22,3%, а Миколаївська область стала п’ятою за популярністю.

Майже 3 тисячі українців готові працювати держслужбовцями на деокупованих територіях. Інфографіка: Мінреінтеграції

Найчастіше серед бажаних напрямів роботи обирали адміністративне керівництво, державний нагляд і контроль, адміністрування та надання публічних послуг, запобігання корупції та управління персоналом.

У відомстві повідомили, що всі охочі можуть до резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України, зареєструвавшись на сайті Нацагентства з питань державної служби.

Нагадаємо, що у Вознесенську відкрили «Центр розвитку громади», де всі бажаючи зможуть здобути нові професії та розпочати власну справу.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині не вистачає працівників закладів культури, а частина сільських бібліотек аварійні та без опалення.