Без нормальних зарплат та в аварійних приміщеннях: в громадах Миколаївщини кадровий голод у бібліотеках та клубах

Будівля палацу культури «Корабельний», фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті"»

На Миколаївщині катастрофічно не вистачає працівників закладів культури, а частина сільських бібліотек аварійні та без опалення.

Про це йшла мова на засіданні комісії Миколаївської обласної ради з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім’ї і спорту, культури та духовності.

Начальниця управління культури, національностей та релігії Миколаївської ОВА Олена Буберенко розповіла, що основними причинами відтоку кадрів є небезпечна ситуація через війну та низька заробітна плата.

«На сьогоднішній день зарплатня будь-якого працівника культури, крім наших театральних закладів — це мінімальна заробітна плата. Тобто на руки людина отримує 6200, якщо немає ніяких доплат, якщо людина тільки приходить і немає ніякої вислуги. Це вкрай не вистачає для життя», — розповіла вона.

Також у сільській місцевості більшість кадрів беруть на неповний робочий день і вони навіть не отримують мінімальну заробітною плату. Олена Буберенко додала, що з 337 бібліотечних працівників — 237 працюють на неповний робочий день. З 1310 сільських клубів неповний день працюють 617 працівників.

«Тобто 50-60% працюють на неповний день. Якщо заробітна плата 6200 гривень чистими. Ну ви розумієте, яка ситуація», — говорить начальниця управління культури.

Також проблемними у селах залишаються умови в закладах культури. За підсумками 2023 року з 445 бібліотек — аварійні 40,105 без опалення, 7 без освітлення, 262 не мають комп’ютерної техніки.

Олена Буберенко зазначила, що після реформи децентралізації голови громад не хочуть розвивати цю сферу, адже вона не має державної субвенції.

«У нас в громадах культура фінансується по залишковому принципу», — додає вона.

Члени комісії рекомендували головам громад на Миколаївщини звернути увагу на стан закладів культури.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення внаслідок обстрілів на Миколаївщині було пошкоджено понад 200 об'єктів культури. З них вдалося відновити близько 40%.