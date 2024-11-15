У Миколаєві викрили наркобізнес з мільйонними прибутками

Групу наркоторговців затримали у Миколаєві, фото: Миколаївська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили групу наркоторговців, які продавали важкі психотропи на території Миколаївської області.

Як повідомили у Службі безпеки України, у результаті спецоперації затримано трьох учасників, серед них організатор — 45-річний миколаївець, якого раніше вже засуджували за торгівлю наркотиками.

Чоловік також залучив до наркобізнесу ще двох своїх знайомих, віком 27 та 28 років, розподіливши між собою обовʼзки. Організатор закупляв наркотики та психотропи, а його спільники фасували та продавали їх. За кожен продаж пособники звітували та отримували свій заробіток, зазначили у Національній поліції в Миколаївській області.

Групу наркоторговців затримали у Миколаєві, фото: СБУ Групу наркоторговців затримали у Миколаєві, фото: СБУ Групу наркоторговців затримали у Миколаєві, фото: Нацполіція

За даними Миколаївської обласної прокуратури, щомісяця прибуток групи складав майже мільйон гривень. Для пошуку клієнтів вони використовували власні зв’язки у кримінальних колах.

Правоохоронці задокументували кілька фактів продажу особливо небезпечного психотропу α-PVP.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих та в їх автомобілях виявили:

підготовлені до продажу «пакетики» з психотропами;

обладнання для їх синтезу та фасування;

банківські картки, чорнові записи з даними про наркотрафік та «замовників», а також комп’ютерну техніку із доказами листування з «постачальниками»;

велику суму готівки з продажу наркотиків.

Крім того, у них знайшли бойові гранати РГО, а також понад 700 набоїв до стрілецької зброї.

Групу наркоторговців затримали у Миколаєві, фото: Нацполіція Групу наркоторговців затримали у Миколаєві, фото: Нацполіція Групу наркоторговців затримали у Миколаєві, фото: Нацполіція

Усім затриманим повідомили про підозру за частиною 3 статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили міжнародну злочинну організацію, яка займалась масштабною торгівлею наркотиків в Україні та за кордоном. У затриманих вилучили «товару» на 20 мільйонів гривень.