Вилучили «товару» на ₴20 млн: в Україні затримали керівників міжнародного наркосиндикату

В Україні затримали керівників міжнародного наркосиндикату. Фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці викрили міжнародну злочинну організацію, яка займалась масштабною торгівлею наркотиків в Україні та за кордоном. У затриманих вилучили «товару» на 20 мільйонів гривень.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та Нацполіція.

За результатами спецоперації на території семи регіонів України затримали 17 підозрюваних. Також правоохоронці ліквідували дві нарколабораторії, які щомісяця виготовляли понад 100 кілограмів наркотиків, у тому числі особливо небезпечні психотропні — PVP та мефедрон.

За матеріалами справи, зловмисники продавали «товару» в Україні, а також під виглядом дитячих іграшок та харчових продуктів переправляли оптовими партіями в Європу та на Південний Кавказ.

В Україні затримали керівників міжнародного наркосиндикату. Фото: Офіс Генпрокурора

В Україні затримали керівників міжнародного наркосиндикату. Фото: Офіс Генпрокурора

В Україні затримали керівників міжнародного наркосиндикату. Фото: Офіс Генпрокурора

Водночас фігуранти нібито налагодили поставки в Україну ЛСД, кокаїну, МДМА, канабісу та інших наркотиків, які збували через спеціально створені Telegram-канали. Один з них входив до п'ятірки найпопулярніших онлайн-магазинів з продажу наркотиків у різних регіонах України, кажуть в СБУ.

За даними слідства, організатором наркосиндикату є 22-річний колишній мешканець Одещини, який залучив до нелегального бізнесу десятки громадян в Україні та за її межами. Зокрема, серед залучених був рідний дід організатора, кажуть в поліції.

Під час обшуків у затриманих правоохоронці вилучили майже 40 кілограмів наркотиків та психотропів, а також майже одна тисяча літрів прекурсорів, гашишного масла та екстракту марихуани. Вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає 20 мільйонів гривень.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

В Україні затримали керівників міжнародного наркосиндикату. Фото: Офіс Генпрокурора В Україні затримали керівників міжнародного наркосиндикату. Фото: Офіс Генпрокурора В Україні затримали керівників міжнародного наркосиндикату. Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, що у Первомайську перед судом постане 33-річний місцевий мешканець, у якого поліцейські вилучили синтетичний наркотик альфа-PVP на понад два мільйони гривень. Чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення.

Раніше прикордонники разом з поліцією викрили чоловіків, яких підозрюють у виготовленні та продажі особливо небезпечних психотропів по всій території України під виглядом зоотоварів.