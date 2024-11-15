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Одещина серед лідерів за кількістю порушеннь ПДР у 2024 році — понад 130 тис. випадків

Рух транспорту вздовж проспекту Центрального. Архівне фото «МикВісті» для ілюстраціїРух транспорту вздовж проспекту Центрального. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

Одеська область увійшла до трійки лідерів за кількістю порушень правил дорожнього руху. За 9 місяців 2024 року водії регіону отримали 134 836 штрафів.

За даними Опендатабот із посиланням на Департамент Патрульної поліції, лідером серед регіонів за кількістю порушень стала Львівщина — понад 22 тисячі. На другому місці Київ із понад 18 тисячами штрафів.

Серед регіонів із найменшою кількістю порушень — Херсонська (2,8 тисячі) та Донецька (6,6 тисячі) області. Ймовірно, така статистика пов’язана з тим, що у Києві та Львівській області розташована найбільша кількість камер автофіксації.

«Наразі в Україні працює 308 камер автофіксації у 19 областях та столиці. 20% від усіх камер розташовані в Києві (30) та області (32). На Львівщині встановлено 44 камери, з яких 13 у Львові, а 31 — в області. Водночас у прифронтових регіонах (Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська області) прилади контролю не підключені», — йдеться в аналітиці.

У яких регіонах України частіше порушують ПДР. Скриншот з ОпендатаботУ яких регіонах України частіше порушують ПДР. Скриншот з Опендатабот

У Миколаївській області за цей період камери автофіксації зафіксували 63 010 порушень ПДР.

Загалом за 9 місяців 2024 року камери автофіксації виявили 3,2 мільйона випадків порушень правил дорожнього руху. Це рекордна кількість порушень за останні 5 років. Більшість із них стосувалися перевищення швидкості, а лише 1% (16 833) — зупинки або руху у смузі для громадського транспорту.

У 2024 році в Україні рекордна кількість порушень ПДР. Скриншот з ОпендатаботУ 2024 році в Україні рекордна кількість порушень ПДР. Скриншот з Опендатабот
Нагааємо, що Одеська область також увійшла до трійки регіонів з найбільшою кількістю ДТП у 2024 році. Регіон посів третє місце з 1 148 аваріями. Внаслідок цих ДТП загинули майже 2 тисячі людей, ще майже 21 тисяча отримала травми. Кількість аварій в Одеській області зросла на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Кількість загиблих збільшилася на 70%.

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