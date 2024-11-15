Одещина серед лідерів за кількістю порушеннь ПДР у 2024 році — понад 130 тис. випадків

Рух транспорту вздовж проспекту Центрального. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

Одеська область увійшла до трійки лідерів за кількістю порушень правил дорожнього руху. За 9 місяців 2024 року водії регіону отримали 134 836 штрафів.

За даними Опендатабот із посиланням на Департамент Патрульної поліції, лідером серед регіонів за кількістю порушень стала Львівщина — понад 22 тисячі. На другому місці Київ із понад 18 тисячами штрафів.

Серед регіонів із найменшою кількістю порушень — Херсонська (2,8 тисячі) та Донецька (6,6 тисячі) області. Ймовірно, така статистика пов’язана з тим, що у Києві та Львівській області розташована найбільша кількість камер автофіксації.

«Наразі в Україні працює 308 камер автофіксації у 19 областях та столиці. 20% від усіх камер розташовані в Києві (30) та області (32). На Львівщині встановлено 44 камери, з яких 13 у Львові, а 31 — в області. Водночас у прифронтових регіонах (Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська області) прилади контролю не підключені», — йдеться в аналітиці.

У яких регіонах України частіше порушують ПДР. Скриншот з Опендатабот

У Миколаївській області за цей період камери автофіксації зафіксували 63 010 порушень ПДР.

Загалом за 9 місяців 2024 року камери автофіксації виявили 3,2 мільйона випадків порушень правил дорожнього руху. Це рекордна кількість порушень за останні 5 років. Більшість із них стосувалися перевищення швидкості, а лише 1% (16 833) — зупинки або руху у смузі для громадського транспорту.

У 2024 році в Україні рекордна кількість порушень ПДР. Скриншот з Опендатабот