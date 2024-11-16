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Міноборони створило нову систему патентування військових технологій

Міністерство оборони України створило нову систему захисту інтелектуальної власності. Фото: pixabayМіністерство оборони України створило нову систему захисту інтелектуальної власності. Фото: pixabay

Міністерство оборони України створило нову систему захисту інтелектуальної власності та патентування військових технологій.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він зазначив, що завдяки новій системі запроваджені чіткі правила співпраці з українськими та міжнародними партнерами, а інновації тепер належно захищені.

«Майбутнє війни й оборони — це не лише сила зброї, а й сила інновацій. Важливо не лише створювати нові технології, але й формувати стійку систему, що захищає та підтримує їх розвиток», — зазначив міністр.

Нова система є сигналом для партнерів про готовність України до відповідальної співпраці, де їхні технології будуть захищені, а підтримка оборонного сектору отримає гарантії розвитку та безпеки. Прикладом є патент на детектор FPV-дронів «Вітряк-М», розроблений Центром масштабування технологій, який допомагає ЗСУ виявляти дрони противника і попереджати про їх наближення.

«Патентування — це захищеність розробок наших винахідників, впевненість партнерів та фундамент нової оборонної культури, де кожне відкриття стає кроком до перемоги», — додав він.

Раніше повідомлялося, що на виробництво озброєння та військової техніки в Україні у 2025 році планується виділити понад 55 мільярдів гривень, що на 3 мільярди гривень більше, ніж виділялось на 2024 рік. 

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