У Росії заявили про атаку безпілотників на Москву

У ніч на 18 листопада у Росії нібито збили безпілотники, що летіли на Москву.

Про це заявив мер Москви Сергій Собянін.

За його словами, сили ППО Росії спочатку нібито збили безпілотник, що летів на Москву, в Раменському міському окрузі.

Згодом у Павлово-Посадському міському окрузі нібито було збито ще один безпілотник, що летів на російську столицю.

«Фахівці екстрених служб працюють на місці події», — написав вночі Сергій Собянін.

Нагадаємо, нещодавно мер Москви заявляв, що вранці 10 листопада нібито у передмісті російської столиці збили 25 безпілотників.