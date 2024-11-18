У Росії заявили про атаку безпілотників на Москву
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- Марія Хаміцевич
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9:02, 18 листопада, 2024
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У ніч на 18 листопада у Росії нібито збили безпілотники, що летіли на Москву.
Про це заявив мер Москви Сергій Собянін.
За його словами, сили ППО Росії спочатку нібито збили безпілотник, що летів на Москву, в Раменському міському окрузі.
Згодом у Павлово-Посадському міському окрузі нібито було збито ще один безпілотник, що летів на російську столицю.
«Фахівці екстрених служб працюють на місці події», — написав вночі Сергій Собянін.
Нагадаємо, нещодавно мер Москви заявляв, що вранці 10 листопада нібито у передмісті російської столиці збили 25 безпілотників.
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