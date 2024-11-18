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У Росії заявили про атаку безпілотників на Москву

Фото: Shutterstock/FotodomФото: Shutterstock/Fotodom

У ніч на 18 листопада у Росії нібито збили безпілотники, що летіли на Москву.

Про це заявив мер Москви Сергій Собянін.

За його словами, сили ППО Росії спочатку нібито збили безпілотник, що летів на Москву, в Раменському міському окрузі.

Згодом у Павлово-Посадському міському окрузі нібито було збито ще один безпілотник, що летів на російську столицю. 

«Фахівці екстрених служб працюють на місці події», — написав вночі Сергій Собянін.

Нагадаємо, нещодавно мер Москви заявляв, що вранці 10 листопада нібито у передмісті російської столиці збили 25 безпілотників.

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