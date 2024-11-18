Фронтмен гурту «Бумбокс» відмовився від міжнародної премії, лауреаткою якої стала Навальна

Фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк відмовився від міжнародної премії. Фото: Андрій Хливнюк / facebook

Фронтмен гурту «Бумбокс» і військовий Андрій Хливнюк відмовився від міжнародної премії у сфері журналістських розслідувань та захисту прав людини в усьому світі імені Сергія Магнітського. Серед цьогорічних лауреатів премії відзначена Юлія Навальна.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Щиро дякую всім засновникам і журі впливової міжнародної премії імені Магнітського в Лондоні. Ви помітили і відзначити мою, порівняно з іншими людьми і фондами, не значну частину вкладу в перегони за свободу слова і фундаментальні права людини, в рамках боротьби за незалежність Української держави — Дякую!», — написав Хливнюк.

Попри це, він наголосив, що не може прийняти нагороду, адже серед цьогорічних лауреатів є ті, хто не підтримує надання Україні західного озброєння.

«Втім, як батько двох дітей, що живуть під ракетними ударами і рядовий сил оборони України (загін ударних бпла патрульної поліції Херсону) я не можу отримати цю нагороду разом з іншими лауреатими, які «не впевнені» в необхідності надавати моїй країні західне озброєння, життєво необхідне для відбиття російської агресії», — написав він.

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