  • понеділок

    18 листопада, 2024

  • 5.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 5.7° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Фронтмен гурту «Бумбокс» відмовився від міжнародної премії, лауреаткою якої стала Навальна

фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк відмовився від міжнародної премії. Фото: Андрій Хливнюк / facebookФронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк відмовився від міжнародної премії. Фото: Андрій Хливнюк / facebook

Фронтмен гурту «Бумбокс» і військовий Андрій Хливнюк відмовився від міжнародної премії у сфері журналістських розслідувань та захисту прав людини в усьому світі імені Сергія Магнітського. Серед цьогорічних лауреатів премії відзначена Юлія Навальна.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Щиро дякую всім засновникам і журі впливової міжнародної премії імені Магнітського в Лондоні. Ви помітили і відзначити мою, порівняно з іншими людьми і фондами, не значну частину вкладу в перегони за свободу слова і фундаментальні права людини, в рамках боротьби за незалежність Української держави —  Дякую!», — написав Хливнюк.

Попри це, він наголосив, що не може прийняти нагороду, адже серед цьогорічних лауреатів є ті, хто не підтримує надання Україні західного озброєння.

«Втім, як батько двох дітей, що живуть під ракетними ударами і рядовий сил оборони України (загін ударних бпла патрульної поліції Херсону) я не можу отримати цю нагороду разом з іншими лауреатими, які «не впевнені» в необхідності надавати моїй країні західне озброєння, життєво необхідне для відбиття російської агресії», — написав він. 

Читайте статтю «МикВісті»: Герої тилу. Культура під обстрілами: музиканти та актори у воєнному Миколаєві. 

 

Останні новини про: премія

Дівчина з Миколаївщини отримала премію Кабміну за особливі досягнення молоді у розбудові України
Фільм «20 днів у Маріуполі» відзначили двома нагородами премії Grierson Awards в Британії
Місцевим суддям планують встановити щомісячну доплату ₴10,5 тисячі — Кабмін підготував проєкт бюджету
Реклама

Читайте також:

новини

«Діти спали у ліжку, як почалися перші прильоти», — миколаївці розповіли про пережитий 17 листопада нічний обстріл

Юлія Бойченко
новини

Дрон влучив у спортзал торгового центру в Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві завершився конкурс мініпроєктів у сфері соціального підприємництва

Володимир Коваль
новини

МОН анулювало ліцензію «Миколаївської політехніки» після перевірки

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Очакові хочуть перевиховувати домашніх тиранів: для цього запровадять програму погодинних занять

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: премія

Місцевим суддям планують встановити щомісячну доплату ₴10,5 тисячі — Кабмін підготував проєкт бюджету
Фільм «20 днів у Маріуполі» відзначили двома нагородами премії Grierson Awards в Британії
Дівчина з Миколаївщини отримала премію Кабміну за особливі досягнення молоді у розбудові України

У Миколаєві частково перекриють рух автомобілів по вулиці Кропивницького

Наслідки обстрілів Миколаєва: загинула вагітна жінка, пошкоджено 56 будинків

5 годин тому

Майже 40% на зарплати. Яким буде бюджет Миколаєва на 2025 рік

Головне сьогодні