Фронтмен гурту «Бумбокс» відмовився від міжнародної премії, лауреаткою якої стала Навальна
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
19:37, 18 листопада, 2024
-
Фронтмен гурту «Бумбокс» і військовий Андрій Хливнюк відмовився від міжнародної премії у сфері журналістських розслідувань та захисту прав людини в усьому світі імені Сергія Магнітського. Серед цьогорічних лауреатів премії відзначена Юлія Навальна.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
«Щиро дякую всім засновникам і журі впливової міжнародної премії імені Магнітського в Лондоні. Ви помітили і відзначити мою, порівняно з іншими людьми і фондами, не значну частину вкладу в перегони за свободу слова і фундаментальні права людини, в рамках боротьби за незалежність Української держави — Дякую!», — написав Хливнюк.
Попри це, він наголосив, що не може прийняти нагороду, адже серед цьогорічних лауреатів є ті, хто не підтримує надання Україні західного озброєння.
«Втім, як батько двох дітей, що живуть під ракетними ударами і рядовий сил оборони України (загін ударних бпла патрульної поліції Херсону) я не можу отримати цю нагороду разом з іншими лауреатими, які «не впевнені» в необхідності надавати моїй країні західне озброєння, життєво необхідне для відбиття російської агресії», — написав він.
Читайте статтю «МикВісті»: Герої тилу. Культура під обстрілами: музиканти та актори у воєнному Миколаєві.
Останні новини про: премія