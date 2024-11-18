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Міноборони планує створити рекрутинговий центр у додатку «Резерв+»

Додаток Міноборони «Резерв+», фото: «МикВісті»Додаток Міноборони «Резерв+», фото: «МикВісті»

Додаток «Резерв+» планують перетворити на загальноукраїнський рекрутинговий центр, щоб замінити ТЦК. Водночас про розформування ТЦК не йдеться.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, пише Укрінформ.

«У нас є цілі. Ми чуємо суспільство. Ми чуємо людей. Ми чуємо про проблеми і відпрацьовуємо. Тобто, щоб відпрацювати на юридичному, технічному, технологічному і законодавчому рівнях, ми постійно інтегруємо процеси і цифровізуємось. У цьому плані наша мета, якщо є можливість, перетворити «Резерв+» на такий загальноукраїнський рекрутинговий центр, щоб замінити точки-офлайн, які зараз називаються у народі ТЦК», — пояснив очільник Міноборони.

За його словами, це не означає, що «ТЦК погані, але в Міноборони чують про проблеми і ставлять за мету замінити їх». Та проводиться відповідна робота.

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Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила що в планах на 2025 рік є запустити можливість не йти в ТЦК, щоб предʼявляти свої паперові документи, які посвідчують особу, а зробити це можливим через верифікацію в Bank ID, через підтвердження документів Державної міграційної служби чи Єдиного державного демографічного реєстру.

Вона пояснила, що ідея полягає в тому, щоб людина могла у своєму смартфоні з будь-якого зручного місця постати на облік в державі, стати військовозобов'язаним і показати, що виконує обов'язок згідно з законом через такий онлайн-інструмент.

Однак, за словами Рустема Умєрова, про розформування ТЦК не йдеться.

«Ми взяли принцип не нашкодити тій системі, яка є. Ми чуємо, знаємо — це виклик. Це дуже величезний біль. Зі своєї сторони, ми пропрацьовували концепт цей, щоби перетворити це в офіс з обслуговування військовослужбовців. Там декілька інших концепцій було. Ми не зупиняємося, щоби знайти рішення у цьому плані», — сказав він.

А Катерина Черногоренко зазначила, що навантаження на ТЦК спаде, як тільки стане можливим виконувати офлайн-функції через застосунок в режимі онлайн.

Нагадаємо, що в Україні запустили новий онлайн-сервіс в застосунку «Резерв+», який дозволяє оформити відстрочку від мобілізації без необхідності особисто відвідувати військкомати. У перші дні роботи сервісом скористались 100 000 військовозобов'язаних.

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