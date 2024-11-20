Кім дав відверте інтервʼю, як домовлялися з росіянами про трубу і воду

Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА, грудень 2023 року. Скриншот з телепрограми "Діалог"

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації дав інтервʼю опозиційному білоруському виданню «Зеркало», в якому торкнувся широкого спектра тем, пов’язаних із війною, майже трирічною відсутністю води та настроями місцевого населення.

Інтервʼю зʼявилось на сайті медіа у понеділок, 18 листопада.

На початку розмови журналіст пригадав, що востаннє Віталій Кім спілкувався з їх медіа у перші дня вторгнення, і спитав у посадовця, що змінилось за ці два роки і чому його стало менше у публічному просторі.

На що очільник області відповів, що перші дні війни були «романтичним періодом», коли потрібно було підтримувати моральний стан людей. Йому це вдавалось за рахунок мотиваційних відеозвернень у телеграм-каналі.

— В 2022 року було з якогось боку романтично: воюєш, займаєшся терміновими речами, від яких все залежить на світі. Наразі повернулося трохи бюрократії, ми відновили близько шести тисяч об'єктів. Завдання наступного року — відновлення економіки. Із закритими портами дуже важко, але ми це робитимемо. Вже запустили низку великих підприємств, навіть розбомблених. У мене зараз інші завдання та цілі, тому немає потреби бути присутнім у медійному полі так сильно, — згадав голова ОВА.

Сьогодні, вважає він, Миколаївська область стала більш витривалою, а люди переосмислили цінності та адаптувались до нових реалій. Це зокрема проявляється у тому, що майже всі жителі, які виїхали з регіону, повернулися. За даними Віталія Кіма, у області наразі проживає близько 1,1 мільйона людей, 100 тисяч з них — переселенці.

Хоча й досі під контролем російської армії залишаються села на окупованому Кінбурнському півострові. Конкретно там мешканців майже немає, а росіяни перебувають у постійній бойовій готовності, каже Кім.

Солдати російської армії на території окупованого Кінбурна, літо 2024 року. Фото: ТАСС Солдати російської армії на території окупованого Кінбурна, літо 2024 року. Фото: ТАСС

— Сидять російські окупанти в обіс**них штанях і чекають щодня, що ми почнемо їх відбивати. Вони в повній бойовій готовності, робити їм зараз нічого, обстрілюють нас звідти — б'ють по цивільних машинах, які проїжджають дорогами, — говорить Віталій Кім. — Це була заповідна зона — сосни, пісок, море, краса. Мешканців там практично вже немає, може одиниці залишилися. З цим півостровом ми не маємо наземного сполучення. Немає можливості приїхати звідти до основної частини області.

Говорили в інтервʼю також і про майже трирічну відсутність питної води. Журналіст зокрема нагадав Віталію Кіму, що після того, як росіяни перебили водогін у Херсонській області, він говорив, що з росіянами хотіли домовитись та полагодити трубу.

Віталій Кім це підтвердив і розповів, що розмови велись через міську раду Херсону та тодішнього мера Ігора Колихаєва.

Свого часу з нашого боку росіянами пропонували 10 тисяч доларів, аби дати можливість відновити пошкоджену ділянку та відновити воду.

Водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду, росіяни зруйнували у квітні 2022 року. Фото із відкритих джерел

— Спеціально для ФСБ та СБУ повідомляю: домовлялися чи то через мера Херсона, чи його заступника. Окупація ж свіжа ще тоді була, хтось виїхав, а хтось ні. І через них домовлялися, щоб херсонська машина з водоканалу із трубою виїхала на стик фронту. Скажу так — доходило до того, що ми казали: «Ось вам 10 тисяч доларів, ми вам їх перекинемо, тільки дозвольте полагодити нам воду». Навіть так домовленості відбувалися, — згадує деталі домовленостей Кім.

Не дивлячись на те, що водопостачання в Миколаєві залишається проблемою, вся інша критична інфраструктура відновлена на 99%, каже Віталій Кім.

Єдиною будівлею, долею якого наразі не планують опікуватись — це зруйнована Миколаївська ОДА.

По Миколаївській ОДА у березні 2022 року вдарили авіабомбою. Фото: МикВісті

Влада має намір знести її, але це питання відкладене до завершення війни, а подальше призначення ділянки вирішуватиметься з урахуванням думок миколаївців.

— Я не думаю, що прямо в центрі міста має бути така стара совдепівська будівля. Нам для управління (областю) буде досить меншої будівлі, а тут можна збудувати готель, або, можливо, люди захочуть створити тут зону для громадського проведення часу. Не знаю. Ми запитаємо людей, — каже він.

Не оминули в інтервʼю і питання ситуації, яка складеться в Україні після виборів у США. Можливі плани Дональда Трампа щодо замороження конфлікту Віталій Кім не коментував, але висловив думку, що всі подальші рішення щодо України будуть повʼязані в першу чергу із фінансовими інтересами Америки та Китаю, і лише в другу чергу — Росії.

— На жаль, ми тут заручники ситуації, тому що не настільки потужні, щоб самим довго протистояти російській машині. Боєприпаси та допомога нам потрібні, щоб ефективно захищатись, — каже Віталій Кім.

Голова Миколаївської ОВА додав — суспільство втомилось від трирічної повномасштабної війни, яка відбирає у нього найкращих людей.

— Ми втомлюємося, у нас менше людей, ми втрачаємо найкращих. Якщо Росія відправляє, вибачте мене, біосміття, то у нас воюють найкращі хлопці та дівчата. Усі втомлюються. Три роки — це важко, тому мені важко відповідати на це запитання. Потрібен бойовий дух. Якщо Трамп скаже: «Нате ракети, влупіть по Кремлю», — о, ми б зараз щось зробили б, — додав він.

Володимир Зеленський та Віталій Кім у Миколаєві, 2022 рік. Фото: Пресслужба Офісу президента

При цьому запит на президентські вибори серед українців наразі, на думку Віталія Кіма, мінімальний, оскільки наразі народ потребує мир та стабільність, забезпечити які сьогодні здатен лише діючий президент Володимир Зеленський.

— Вибори хочуть лише ті, хто бажає балотуватися. Людям на них з великої гірки — потрібні мир та стабільність у житті. Хто це зробить? Чи не пообіцяє, а зробить! Поки що, крім нинішнього президента, ніхто нічого розумного запропонувати не може. І на характері, грубо кажучи, на спині Володимир Зеленський таланить усю зовнішньоекономічну політику. Я думаю, що для людей вибори дуже другорядні — потрібні мир та перемога, — резюмує розмову очільник Миколаївщини.

Нагадаємо, станом на вересень 2024 року голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у рейтингу довіри українців серед політиків має 46%. Він є другим після президента Володимира Зеленського, рейтинг якого склав 51%.