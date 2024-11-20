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Посольство США попередило про можливу «значну повітряну атаку» по Україні

Обстріл ракетами. Ілюстративне фото з відкритих джерелОбстріл ракетами. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Посольство США в Україні має «конкретну» інформацію о можливий масований обстріл, який може відбутися 20 листопада. У зв'язку з цим дипломатична установа буде тимчасово зачинена.

Ця інформація була розміщена на офіційному сайті посольства.

Працівники посольства отримають детальні інструкції щодо укриття в разі виникнення небезпеки. Громадянам США рекомендується підготуватися до можливих загроз та негайно знайти безпечне місце у разі оголошення повітряної тривоги. Також їм радять стежити за новинами в українських медіа, заздалегідь визначити місця укриття та дотримуватися вказівок місцевих служб у разі надзвичайної ситуації.

Керівник Центру протидії дезінформації при Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко наголосив, що росіяни накопичували ракети протягом кількох місяців для серії обстрілів. Йдеться про ракети Х-101, «Калібри» та балістичні ракети. Він зазначив, що для обстрілів у РФ готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також на складах і кораблях. Коваленко рекомендує завжди бути напоготові та реагувати на повітряні тривоги.

Нагадаємо, що учора, 19 листопада, протягом дня російська армія пʼять разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини.

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