Запорізька АЕС через обстріли знову на межі блекауту
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- Альона Коханчук
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9:18, 21 листопада, 2024
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У вівторок, 21 листопада, через російські обстріли Запорізька АЕС знову на межі блекауту.
Про це повідомляє Міненерго.
Зазначається, що це сталося вдруге за тиждень.
«Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Наразі станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі», — йдеться у повідомленні.
Вказується, що у разі відключення останньої лінії на Запорізькій станції відбудеться черговий повний блекаут.
«Сьогодні у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ, і ми наполягаємо на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Лише так можна гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
Енергетики розпочнуть відновлення повноцінного живлення станції, які тільки це дозволить безпекова ситуація.
Нагадаємо, що 16 листопада через обстріли росіян знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС.
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