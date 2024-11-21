Запорізька АЕС через обстріли знову на межі блекауту

Запорізька АЕС знову на межі блекауту. Фото з відкритих джерел.

У вівторок, 21 листопада, через російські обстріли Запорізька АЕС знову на межі блекауту.

Про це повідомляє Міненерго.

Зазначається, що це сталося вдруге за тиждень.

«Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Наразі станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі», — йдеться у повідомленні.

Вказується, що у разі відключення останньої лінії на Запорізькій станції відбудеться черговий повний блекаут.

«Сьогодні у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ, і ми наполягаємо на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Лише так можна гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Енергетики розпочнуть відновлення повноцінного живлення станції, які тільки це дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, що 16 листопада через обстріли росіян знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС.